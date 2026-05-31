A szörnyeteg apa a vízzel teli kádban hagyta a csecsemőt, amíg a másik szobában telefonozott

Egy egyesült államokbeli, Kentucky állambeli apát azzal vádolnak, hogy kislányát felügyelet nélkül hagyta a fürdőkádban, miközben egy másik szobában a telefonját görgette.

A szörnyeteg apa a vízzel teli fürdőkádban hagyta a csecsemőt – Fotó: Facebook

A covingtoni rendőrség közlése szerint május 26-án, kedden riasztották őket egy lakáshoz, ahol egy csecsemő nem lélegzett – áll a Fox 34 és a WXIX hírügynökség által kiadott letartóztatási jegyzőkönyvben. Egy kislányt találtak, akit körülbelül öt percig egy vízzel teli kádban hagytak, és nem adott életjeleket.

A csecsemő apja, a 20 éves Seffan Mederious állítólag azt mondta a rendőröknek, hogy a lakás egy másik szobájában volt, és a telefonját görgette. Amikor visszatért a fürdőszobába, a lányát a vízben lebegve találta – áll a letartóztatási jelentésben.

Mederious ezután egy rokonához ment, aki a hírek szerint a 911-et hívta. A babát a Cincinnati Gyermekkórházba szállították, és a rendőrség közlése szerint várhatóan teljesen felépül.

Rob Sanders, Kenton megye ügyvédje azt állította, hogy Mederious az incidens után „elmenekült”. „Tudom, hogy amikor a rendőrség a helyszínre ért, Mr. Mederious elmenekült a lakásból, és egy közeli rokonánál rejtőzködve találták meg, így nem maradt a közelben, hogy segítsen a rendőröknek és a tűzoltóknak, és nem is ment a kórházba, hogy megkérdezze, hogy van a baba” – mondta a WXIX szerint. „Fontosabbnak érezte, hogy elmeneküljön a helyszínről.”

A hírek szerint Mederioust gondatlan veszélyeztetéssel és bántalmazással vádolták. Május 27-én, szerdán jelent meg a bíróságon előzetes meghallgatáson. Az ügy várhatóan az esküdtszék elé kerül.

„Kenton megyében nagyon komolyan vesszük a gyermekek biztonságát” – mondta Sanders a WXIX-nek. „Nem várjuk el a szülőktől, hogy tökéletesek legyenek, de nem tehetnek olyan dolgokat, amelyekkel súlyos sérülésnek vagy halál kockázatának teszik ki gyermeküket, különben következményei lesznek” – írja a People.