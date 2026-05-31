RETRO RÁDIÓ

A szörnyeteg apa a vízzel teli kádban hagyta a csecsemőt, amíg a másik szobában telefonozott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Amikor visszatért a fürdőszobába, a lányát a vízen lebegve találta.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.31. 22:00
csecsemő fürdőkádban hagyta rendőrség

Egy egyesült államokbeli, Kentucky állambeli apát azzal vádolnak, hogy kislányát felügyelet nélkül hagyta a fürdőkádban, miközben egy másik szobában a telefonját görgette.

A szörnyeteg apa a vízzel teli fürdőkádban hagyta a csecsemőt.
A szörnyeteg apa a vízzel teli fürdőkádban hagyta a csecsemőt – Fotó: Facebook

Vízzel teli fürdőkádban hagyta a csecsemőt

A covingtoni rendőrség közlése szerint május 26-án, kedden riasztották őket egy lakáshoz, ahol egy csecsemő nem lélegzett – áll a Fox 34 és a WXIX hírügynökség által kiadott letartóztatási jegyzőkönyvben. Egy kislányt találtak, akit körülbelül öt percig egy vízzel teli kádban hagytak, és nem adott életjeleket.

A csecsemő apja, a 20 éves Seffan Mederious állítólag azt mondta a rendőröknek, hogy a lakás egy másik szobájában volt, és a telefonját görgette. Amikor visszatért a fürdőszobába, a lányát a vízben lebegve találta – áll a letartóztatási jelentésben.

Mederious ezután egy rokonához ment, aki a hírek szerint a 911-et hívta. A babát a Cincinnati Gyermekkórházba szállították, és a rendőrség közlése szerint várhatóan teljesen felépül.

Rob Sanders, Kenton megye ügyvédje azt állította, hogy Mederious az incidens után „elmenekült”. „Tudom, hogy amikor a rendőrség a helyszínre ért, Mr. Mederious elmenekült a lakásból, és egy közeli rokonánál rejtőzködve találták meg, így nem maradt a közelben, hogy segítsen a rendőröknek és a tűzoltóknak, és nem is ment a kórházba, hogy megkérdezze, hogy van a baba” – mondta a WXIX szerint. „Fontosabbnak érezte, hogy elmeneküljön a helyszínről.”

A hírek szerint Mederioust gondatlan veszélyeztetéssel és bántalmazással vádolták. Május 27-én, szerdán jelent meg a bíróságon előzetes meghallgatáson. Az ügy várhatóan az esküdtszék elé kerül.

„Kenton megyében nagyon komolyan vesszük a gyermekek biztonságát” – mondta Sanders a WXIX-nek. „Nem várjuk el a szülőktől, hogy tökéletesek legyenek, de nem tehetnek olyan dolgokat, amelyekkel súlyos sérülésnek vagy halál kockázatának teszik ki gyermeküket, különben következményei lesznek” – írja a People.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu