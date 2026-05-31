Robin Williams nyíltan beszélt mentális problémáiról egy forgatáson: 12 éve lett öngyilkos

Május 29-én, pénteken Los Angelesben egy Mrs. Doubtfire újraegyesülési rendezvényen Matthew Lawrence és Mara Wilson – aki Hillard testvéreit alakította az 1993-as vígjátékban – társaságában a 47 éves Jakub felidézte, hogy Robin Williams mentális egészségügyi problémáival kapcsolatos nyíltsága milyen hatással volt rá.

A nagy nevettető Robin Williams 12 éve vetett véget életének – Fotó: Archive Photos

Robin Williams 12 éve vetett véget életének

Amikor a Sally Fielddel és Williamsszel – aki 2014-ben, 63 évesen öngyilkos lett – készült filmet forgatták, Lisa Jakub elmondta, hogy a Good Will Hunting Oscar-díjas színésze beszélgetett vele és a 46 éves Lawrence-szel a mentális egészségről. Williams, aki élete nagy részében függőséggel és depresszióval küzdött , „beszélt velem, mert nyilvánvalóan őszinte voltam vele, és sokat beszélgettünk a szorongással és depresszióval kapcsolatos problémáimról, és ő is sokat beszélt az életében felmerülő nehézségeiről” – mondta Jakub.

„Ez volt az első alkalom, hogy valaki ennyire nyitott volt, és megtanított arra, hogy ne szégyelljem ezeket a dolgokat” – folytatta –, „és hogy kaphatok segítséget és támogatást, és nem kellett úgy éreznem magam, mint egy különc amiatt, amivel küzdöttem.”

A színésznő hozzátette, hogy „nagy hatással volt rá az a tény, hogy [Williams] annyira elfogadó, szeretetteljes és nyílt volt velem azzal kapcsolatban, amin keresztülment.”

„Robin az a fajta ember volt, hogy ha látta, hogy bármelyikünk ideges vagy nincs rendben velünk, azonnal érdeklődött felőlünk” – folytatta.

Robin Williams abban a nehéz időszakban is támogatta, amikor kanadai tanárai nem engedték vissza, mert „nincsenek hozzászokva a gyerekszínészekhez”, és úgy érezték, hogy a tanítása „túl sok munka”. „Megkérdezte, mi a baj. Elmagyaráztam neki, mi történt, és ő írt egy levelet az igazgatómnak, ami még mindig megvan. Egy hihetetlenül kedves, szép levél volt, amiben ez állt: »Lisa csak a karrierjét próbálja folytatni, és közben tanulni is, szóval tudnád támogatni őt ebben?«”

Az igazgató „nem kért meg, hogy jöjjek vissza és fejezzem be az iskolát, szóval nem működött” – mondta Jakub, de tisztázta, hogy „a történet nem arról szól, hogy nem működött. Hanem arról, hogy milyen kedves volt Robin”.

