Nem jött be a Mrs. Doubtfire-trükk, lecsaptak a zsaruk a férfira

Megpróbált mindenkit hülyére venni. Vesztére. Nem jött be a Mrs. Doubtfire-trükk.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.25.
jelmez csalás álruha

Egy férfi a halott édesanyjának öltözött, hogy felvegye annak nyugdíját. A Mrs. Doubtfire-trükk azonban nem úgy sikerült, ahogy elképzelte. A férfi édesanyja holttestével élt együtt, hogy fel tudja venni a nő nyugdíját.

A Mrs. Doubtfire-trükk a Robin Williams főszereplésével készült film után kapta a nevét. A családi moziban az elvált apa házvezetőnőnek adja ki magát, hogy a gyerekei közelében lehessen. A bűnügyben más cél vezérelte a saját, elhunyt anyját eljátszó férfit Fotó: Archive Photos

Egy olasz férfi nem jelentette be édesanyja, Graziella Dall’Oglio halálát, ehelyett egy pokrócba tekerte és a lakásban tartott a nő holttestét. A hatóságok szerint a 85 éves asszony nagyjából 3 éve hunyhatott el, a teste pedig mumifikálódott az évek alatt.

A munkanélküli férfi megpróbálta megtéveszteni a hatóságokat azzal, hogy idős hölgynek öltözve próbálta eljátszani az édesanyját és felvenni annak özvegyi nyugdíját. A Mrs. Doubtfire-botrányként emlegetett ügy borzalmas részletei nemrég láttak napvilágot.

Az olasz média beszámolói szerint a férfi édesanyja holttestét egy lepedőbe csavarta, majd egy hálózsákba tette, amit elrejtett a házában. A botrány a Mrs. Doubtfire című mozi után kapta a nevét, amelyben Robin Williams idős hölgynek öltözött.

A férfi új hajat csináltatott, alapozót és rúzst rakott fel, gyöngy nyakláncot és fülbevalókat viselt. A férfi idős nőnek öltözött, igyekezett eljátszani az elhunyt édesanyját, de nem tudta becsapni az embereket.

A helyi anyakönyvi hivatal tisztviselője értesítette a felettesét, aki hívta a rendőrséget. A város polgármestere elmondta, hogy a dolgozók gyanakodni kezdtek, mert a férfi nem úgy nézett ki, mint egy 85 éves nő és néha a hangja is férfiassá vált.

Az elkövető beleegyezett a házkutatásba, ahol megtalálták Graziella Dall’Ogli holttestét. A nő valószínűleg természetes módon halt meg, de a fiának a holttest illegális elrejtése és a szociális segéllyel való visszaélés bűntette miatt bíróság elé kell állnia – írja a DailyExpress.

 

 

