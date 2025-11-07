RETRO RÁDIÓ

Borzalmas tragédia: holtan találtak egy idős nőt az út közepén

Egyelőre nem tudják, ki volt az elkövető.

Szerző: B. V.
Létrehozva: 2025.11.07. 22:00
rendőrség baleset gázolás

Holtan találtak az út közepén, hétfőn, november 3-án egy idős asszonyt Arizónában. A 75 éves Sally Alcaraz Rodriguez vélhetően cserbenhagyásos gázolás áldozata lett. A rendőrség elsődleges beszámolója szerint a halálos baleset pontos helyszíne egyelőre nem meghatározható, miután Rodriguez személyes tárgyait a holttestétől nyugatra találták meg az úton. 

Közleményt adott ki a rendőrség: holtan találtak egy idős nőt az út közepén
Közleményt adott ki a rendőrség: holtan találtak egy idős nőt az út közepén. Fotó: freepik.com / Illusztráció

A szemtanúk tanúvallomásai és a helyszíni bizonyítékok alapján a sofőr a gázolást követően azonnal elhagyta a helyszínt. Rodriguez a gyászoló család elmondása szerint egy 100 éves beteg gondozójaként dolgozott. A veje így nyilatkozott a tragédia után:

A környék sötét, de ha jobb lett volna a közvilágítás, talán valaki észrevehette volna, és megelőzhető lett volna ez a tragédia.

Egyelőre nem tudja a rendőrség, hogy ki volt az elkövető

A rendőrségnek az elkövető sofőrről egyelőre nincs személyleírása. A tanúvallomásokat követően azonban egy sötét színű sportautót köröznek. Rodriguez halálát cserbenhagyásos balesetként kezelik, és a hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik, hívja őket az ügy minél gyorsabb megoldása érekében - írja a Crime Online.

 

