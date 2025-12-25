Zseni vagy ciki? Ezt a nevet kapja édesanyjától a karácsonykor születő baba

Egy névválasztás nemcsak családi vitát robbantott ki, de még az internet népét is megosztotta. Egy 26 éves férfi elárulta, hogy húga úgy döntött: karácsonyi tematikájú nevet választ az ünnepek környékén születendő fiának, ám a férfi szerint ennek a döntésnek a gyermek fogja majd meginni a levét.

A karácsonyi névválasztás az egész internetet megosztotta. (Fotó: Pixel Photographers / Freepik – Képünk illusztráció)

Először rossz viccnek gondolta húga karácsonyi névválasztását

A Redditen megosztott dilemma rengeteg hozzászólást generált, és ismét felébresztette a vitát azzal kapcsolatban, hol kell meghúzni a határt az egyedi babaneveknél.

A férfi elmondta, hogy 19 éves húga első gyermekét várja, ráadásul mindössze két nappal karácsony utánra van kiírva, és eddig titokban tartotta a baba nevét. Amikor meglátogatta, hogy elvigyen neki néhány, a saját gyerekei által kinőtt babaholmit, a nő végre elárulta a nevet, ami az ünnepre való tekintettel Christmas, azaz Karácsony lesz.

Bár a nő elmondása szerint kisfia név egyedi és ünnepi lesz, ráadásul a gyermeke bármikor használhatja a Chris becenevet, a testvér először azt hitte, az egész csak egy rossz vicc.

Őszintén? Azt hittem, csak viccel, ezért nevettem. De komolyan gondolta. Megmondtam neki, hogy a név szörnyű, és hogy a gyereket csúfolni fogják miatta

– magyarázta a testvér, akinek az őszinte reakciója nem aratott osztatlan sikert. A férfi húga felháborodott, és azzal vádolta, hogy bántó a megjegyezése, miközben kijelentette, már túl késő megváltoztatnia a gyermeke nevet.

A férfi visszavágott, mondván, még bőven van idő, sőt alternatívaként listákat is küldött neki az interneten talált, karácsony témájú babanevekről. Ezzel azonban csak rontott a helyzeten. A húga rákeresett, hogy hány embert hívnak Christmas-nak, majd közölte vele, hogy ez egy létező dolog.

A vita tovább eszkalálódott, és a férfi végül elment. Később még aznap üzenetben kereste fel testvére, és megkérdezte, tényleg ennyire rossznak tartja-e a névválasztást. Hozzátette, hogy izgatottan várta, hogy megossza a családdal, most viszont úgy érzi, nyomás alá került.

Az internethez fordult segítségért a férfi

A férfi nem volt biztos benne, hogy átlépett egy határt, ezért mások véleményét kérte ki a vitával kapcsolatban a Reddit felületén. A válaszok özönleni kezdtek, némelyik meglehetősen nyers volt.