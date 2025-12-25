Zseni vagy ciki? Ezt a nevet kapja édesanyjától a karácsonykor születő baba
Megosztotta az embereket a névválasztás. Mit szól majd a karácsonykor születő kicsi?
Egy névválasztás nemcsak családi vitát robbantott ki, de még az internet népét is megosztotta. Egy 26 éves férfi elárulta, hogy húga úgy döntött: karácsonyi tematikájú nevet választ az ünnepek környékén születendő fiának, ám a férfi szerint ennek a döntésnek a gyermek fogja majd meginni a levét.
Először rossz viccnek gondolta húga karácsonyi névválasztását
A Redditen megosztott dilemma rengeteg hozzászólást generált, és ismét felébresztette a vitát azzal kapcsolatban, hol kell meghúzni a határt az egyedi babaneveknél.
A férfi elmondta, hogy 19 éves húga első gyermekét várja, ráadásul mindössze két nappal karácsony utánra van kiírva, és eddig titokban tartotta a baba nevét. Amikor meglátogatta, hogy elvigyen neki néhány, a saját gyerekei által kinőtt babaholmit, a nő végre elárulta a nevet, ami az ünnepre való tekintettel Christmas, azaz Karácsony lesz.
Bár a nő elmondása szerint kisfia név egyedi és ünnepi lesz, ráadásul a gyermeke bármikor használhatja a Chris becenevet, a testvér először azt hitte, az egész csak egy rossz vicc.
Őszintén? Azt hittem, csak viccel, ezért nevettem. De komolyan gondolta. Megmondtam neki, hogy a név szörnyű, és hogy a gyereket csúfolni fogják miatta
– magyarázta a testvér, akinek az őszinte reakciója nem aratott osztatlan sikert. A férfi húga felháborodott, és azzal vádolta, hogy bántó a megjegyezése, miközben kijelentette, már túl késő megváltoztatnia a gyermeke nevet.
A férfi visszavágott, mondván, még bőven van idő, sőt alternatívaként listákat is küldött neki az interneten talált, karácsony témájú babanevekről. Ezzel azonban csak rontott a helyzeten. A húga rákeresett, hogy hány embert hívnak Christmas-nak, majd közölte vele, hogy ez egy létező dolog.
A vita tovább eszkalálódott, és a férfi végül elment. Később még aznap üzenetben kereste fel testvére, és megkérdezte, tényleg ennyire rossznak tartja-e a névválasztást. Hozzátette, hogy izgatottan várta, hogy megossza a családdal, most viszont úgy érzi, nyomás alá került.
Az internethez fordult segítségért a férfi
A férfi nem volt biztos benne, hogy átlépett egy határt, ezért mások véleményét kérte ki a vitával kapcsolatban a Reddit felületén. A válaszok özönleni kezdtek, némelyik meglehetősen nyers volt.
Az elsők között egy olyan felhasználó írt, aki megosztotta, milyen következményekkel járt a húga számára, hogy az édesanyjuk a Christmas nevet adta neki.
Mindig is gyűlölte, és neheztel az anyjára, amiért nem gondolt rá, milyen élete lesz ezzel a névvel, csak az járt a fejében, hogy mennyire aranyos egy Christmas nevű baba.
– írta.
Egy másik kommentelő hozzátette, hogy ez a jelenség már nevezhető a szuper egyedi babanevek átkának is.
Többen rámutattak, nem elég, hogy a karácsony környékén született gyerekeknek már önmagában is nehéz, mivel az ünnep miatt háttérbe szorul a születésnapjuk, de az egész identitásuknak ehhez kell kötődnie. Mások arra figyelmeztettek, hogy bár a név most még vidámnak és ünnepinek tűnhet, iskolás korban teherként nehezedhet a gyerekre. Egyesek olyan alternatív opciókat javasoltak, mint a Christopher vagy a Noel.
Összességében a vélemények megoszlottak arról, hogy a férfi volt túl nyers, vagy a lánytestvérnek kellene még egy kicsit gondolkodnia a névválasztáson – írja a Daily Mail.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre