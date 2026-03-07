Varga Barnabás visszatér Európába, itt láthatjuk a csatárt

Az első két hónap alapján Varga Barnabás főnyeremény lehet Görögországban. A válogatott csatár január elején igazolt az AEK Athénhez, s azóta alapembernek számít a fővárosi klubnál. Nem mellesleg érkezése óta veretlen a bajnokságban a sárga-fekete csapat.

Varga Barnabás bajnoki címért harcol Görögországban Fotó: AEK

Varga eddig nyolc bajnokin lépett pályára, az első meccsek kevesebb játékpercei után most már szinte végig a pályán van. Legutóbb, a Volosz ellen csapata legjobbja volt, gólt szerzett, majd a 98. percben ő készítette elő az egyenlítést hozó találatot. Legfeljebb csak amiatt lehetett szomorú, hogy rosszabb gólkülönbsége miatt az AEK lecsúszott az élről a tabella harmadik helyére, jelenleg a PAOK az első, második az Olimpiakosz. Varga eddig négy találatnál és két gólpassznál jár a bajnokságban, a számokat szombaton a Larissza ellen hazai pályán növelheti.

Varga Barnabás is bemutatkozik

A gólerős csatár jövő héten egy új sorozatban játszik a szezonban. Az AEK-re a Konferencialiga nyolcaddöntője vár, a szlovén Celje elleni párharcra már benevezték Varga Barnabást is. A támadó idén a Ferencváros színeiben szerepelt már a Bajnokok Ligája selejtezőiben és az Európa-liga főtábláján, 12 meccsen 10 gólig jutott. Elmondhatja magáról azt a bravúrt, hogy egy szezonban az európai kupák mindegyik sorozatában pályára lép.