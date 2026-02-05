Súlyos: Varga Barnabás miatt kiraknak egy játékost az AEK Athénból

Súlyos döntéseket kellett meghoznia az AEK Athén vezetőedzőjének, többek között magyar focistája, Varga Barnabás miatt. A nemzetközi kupákban szereplő klubok ugyanis csütörtök éjfélig változtathatnak a játékoskeretükön az egyenes kieséses szakaszra. De csak hármat! Így a Konferencialiga alapszakaszában a harmadik helyen végzett, így a nyolcaddöntőbe jutott athéniakat irányító Marko Nikolics elég nehéz helyzetbe került.

Varga Barnabás szinte biztonsan bekerül az AEK Athén Konferencialiga-keretébe

Fotó: Facebook/AEK Athén

Varga Barnabás Konferencialiga-keretbe kerül Athénban?

Varga Barnabáson kívül januárban még a bolgár védő Georgiev és a ruandai középpályás Sahabo érkezett Athénba. A 31 éves magyar válogatott csatár már annyira jól beilleszkedett új csapatába, hogy a görög Gazzetta szerint ő szinte biztosan bekerül a klub Konferencialiga-keretébe. Főleg, miután az Olymipiakosz elleni rangadón megszerezte az első gólját az AEK Athén színeiben. Egy játékost viszont kénytelen lesz kirakni miatta a keretből Marko Nikolics vezetőedző, mégpedig a haiti csatárt, Pierrot-t – legalábbis a helyi hírek szerint.

A másik két helyre az új igazolásokon kívül a portugál középpályás Joao Mário pályázik, akit az AEK Athén korábban nem nevezett a nemzetközi kupára. Valamint az a horvát középpályás Ljubicic, aki eddig is csak ideiglenesen került fel a listára egy sérülés miatt – írja a Magyar Nemzet.