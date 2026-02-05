RETRO RÁDIÓ

Súlyos: Varga Barnabás miatt kiraknak egy játékost az AEK Athénból

Egy játékost kénytelen kirakni az AEK Athén vezetőedzője. Ugyanis Varga Barnabás szinte biztosan bekerül a klub Konferencialiga-keretébe.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2026.02.05. 16:00
Varga Barnabás Konferencialiga AEK Athén

Súlyos döntéseket kellett meghoznia az AEK Athén vezetőedzőjének, többek között magyar focistája, Varga Barnabás miatt. A nemzetközi kupákban szereplő klubok ugyanis csütörtök éjfélig változtathatnak a játékoskeretükön az egyenes kieséses szakaszra. De csak hármat! Így a Konferencialiga alapszakaszában a harmadik helyen végzett, így a nyolcaddöntőbe jutott athéniakat irányító Marko Nikolics elég nehéz helyzetbe került.

Varga Barnabás az AEK Athén focistája
Varga Barnabás szinte biztonsan bekerül az AEK Athén Konferencialiga-keretébe 
Fotó: Facebook/AEK Athén

Varga Barnabás Konferencialiga-keretbe kerül Athénban?

Varga Barnabáson kívül januárban még a bolgár védő Georgiev és a ruandai középpályás Sahabo érkezett Athénba. A 31 éves magyar válogatott csatár már annyira jól beilleszkedett új csapatába, hogy a görög Gazzetta szerint ő szinte biztosan bekerül a klub Konferencialiga-keretébe. Főleg, miután az Olymipiakosz elleni rangadón megszerezte az első gólját az AEK Athén színeiben. Egy játékost viszont kénytelen lesz kirakni miatta a keretből Marko Nikolics vezetőedző, mégpedig a haiti csatárt, Pierrot-t – legalábbis a helyi hírek szerint.

A másik két helyre az új igazolásokon kívül a portugál középpályás Joao Mário pályázik, akit az AEK Athén korábban nem nevezett a nemzetközi kupára. Valamint az a horvát középpályás Ljubicic, aki eddig is csak ideiglenesen került fel a listára egy sérülés miatt – írja a Magyar Nemzet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu