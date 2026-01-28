Megszületett a döntés Athénban, nehéz helyzetbe került Varga Barnabás

Máris hatalmas teher hárul az AEK Athénban a télen megszerzett Varga Barnabásra, miután a csapat első számú góllövője kisárgázta magát az Aszterasz Tripolisz ellen 1-0-ra megnyert bajnokin. Bár a mérkőzés után Marko Nikolics vezetőedző úgy fogalmazott, a 31 éves magyar csatárnak nem kell nyomást éreznie magán, amiért még nem tudott a kapuba találni, most úgy tűnik, Varga mégsincs egyszerű helyzetben. Luka Jovics ugyanis – aki az előző két bajnokin öt gólt lőtt – a hétvégén megkapta harmadik sárga lapját, amiért a következő négy találkozó valamelyikét ki kell hagynia. A szerepét pedig a Fradi korábbi támadójának kellene átvennie...

A klub döntése hatalmas terhet jelenthet Varga Barnabás számára Fotó: Facebook / AEK Athén

Varga Barnabás gólt akar lőni

Varga érkezésével eggyel több lehetőségem lett. Sajnos még nem talált be, pedig jól tudjuk, milyen fontos ez neki. Ő egy csatár, aki minél előbb gólt akar lőni. Egy kihagyott helyzet után most is vagy egy percig feküdt a földön, amíg Luka fel nem segítette. Várjuk az első gólját, mondtam neki, hogy ne érezzen nyomást magán

– fogalmazott még az Aszterasz Tripolisz elleni meccs után Marko Nikolics vezetőedző.

Azóta megszületett a döntés Athénban, és a gazzetta.gr azt írja, hogy a csapat gólgyárosa, Luka Jovics majd a február 8-i Panszerraikosz elleni bajnokin tölti le az eltiltását. Ezen a mérkőzésen tehát az eddiginél is nagyobb szerep hárul majd Varga Barnabásra, hiszen a magyar csatárnak kellene helyettesítenie a szezonban már 16 gólos szerb támadót.