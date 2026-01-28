Megszületett a döntés Athénban, nehéz helyzetbe került Varga Barnabás
Hiába mondta az AEK Athén vezetőedzője, hogy ne érezzen nyomást a magyar csatár. A klub friss döntése hatalmas terhet jelenthet Varga Barnabás számára.
Máris hatalmas teher hárul az AEK Athénban a télen megszerzett Varga Barnabásra, miután a csapat első számú góllövője kisárgázta magát az Aszterasz Tripolisz ellen 1-0-ra megnyert bajnokin. Bár a mérkőzés után Marko Nikolics vezetőedző úgy fogalmazott, a 31 éves magyar csatárnak nem kell nyomást éreznie magán, amiért még nem tudott a kapuba találni, most úgy tűnik, Varga mégsincs egyszerű helyzetben. Luka Jovics ugyanis – aki az előző két bajnokin öt gólt lőtt – a hétvégén megkapta harmadik sárga lapját, amiért a következő négy találkozó valamelyikét ki kell hagynia. A szerepét pedig a Fradi korábbi támadójának kellene átvennie...
Varga Barnabás gólt akar lőni
Varga érkezésével eggyel több lehetőségem lett. Sajnos még nem talált be, pedig jól tudjuk, milyen fontos ez neki. Ő egy csatár, aki minél előbb gólt akar lőni. Egy kihagyott helyzet után most is vagy egy percig feküdt a földön, amíg Luka fel nem segítette. Várjuk az első gólját, mondtam neki, hogy ne érezzen nyomást magán
– fogalmazott még az Aszterasz Tripolisz elleni meccs után Marko Nikolics vezetőedző.
Azóta megszületett a döntés Athénban, és a gazzetta.gr azt írja, hogy a csapat gólgyárosa, Luka Jovics majd a február 8-i Panszerraikosz elleni bajnokin tölti le az eltiltását. Ezen a mérkőzésen tehát az eddiginél is nagyobb szerep hárul majd Varga Barnabásra, hiszen a magyar csatárnak kellene helyettesítenie a szezonban már 16 gólos szerb támadót.
Az AEK Athénnak Luka Jovicson kívül egyébként még további három játékos eltiltásával kell majd számolnia, miután Filipe Relvas, Lazaros Rota és Aboubakary Koita is sárga lapot kapott az Aszterasz Tripolisz ellen.
