Varga Barnabás remekelt az AEK Athénban, óriási elismerést kapott
A magyar játékos ismét az AEK Athén kezdőcsapatában kapott helyet. Varga Barnabás gólpasszt adott és ő lett a mérkőzés embere.
Az AEK Athén idegenben, taktikus futballal hozta el a három pontot a görög bajnokság 18. fordulójában, miután 1-0-ra legyőzte az Asteras Tripolist. A Panathinaikosz elleni rangadót követően ismét a kezdőcsapatban kapott helyet Varga Barnabás, aki ezúttal kulcsszerephez jutott. A magyar támadó tökéletesen készítette le a labdát Luka Jovic számára, aki higgadt befejezéssel szerezte meg a mérkőzés egyetlen gólját.
Varga Barnabás lett a mérkőzés embere
Bár több alkalommal is közel járt a gólszerzéshez, a befejezések ezúttal nem jöttek össze a magyar játékosnak. Teljesítménye azonban messze túlmutatott a kihagyott helyzeteken: aktívan részt vett a támadások építésében, folyamatos veszélyt jelentett az ellenfél védelmére. Nem véletlenül, a mérkőzés végén Varga Barnabás vehette át a találkozó legjobbjának járó elismerést.
Az AEK Athén legközelebb jövőhét vasárnap (20:00) lép pályára, odahaza fogadják az Olympiacost.
