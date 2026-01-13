Az AEK Athén edzője meggondolta magát Varga Barnabásról

A kezdőcsapat tagja lehet Varga Barnabás a szerdai AEK Athén-OFI Kréta Görög Kupa-mérkőzésen (16:00). Mint ismert, a 31 éves magyar válogatott játékos csereként debütált új csapatában a hétvégi, Arisz elleni bajnokin. Úgy tűnik viszont, hogy a hétközi kupameccsen már ő lesz az első számú csatár.

Varga Barnabás kezdő lehet az AEK Athén-OFI Kréta kupameccsen Fotó: AEK Athén

AEK Athén-OFI Kréta: Varga Barnabás kezdő lehet

Varga Barnabás menedzsere, Paunoch Péter szerint a 31 éves csatár a hideg időjárás és az orkánerejű szél miatt tudott nehezen alkalmazkodni a körülményekhez vasárnap, de ennek ellenére is jól érezte magát a pályán. A Ferencvárostól távozó játékos csak múlt hét szerdán edzett először új csapattársaival, mégis közel félórát kapott első görögországi mérkőzésén. A Magyar Nemzet pedig a Novasport információira hivatkozva azt írja, Varga a Kréta elleni Görög Kupa-meccsen már az első perctől kezdve ott lehet a pályán. Marko Nikolics vezetőedző – aki az Arisz elleni bajnoki után elégedetlen volt a játékosaival – ugyanis rotálni fogja a csapatát, mivel a hétvégén egy rangadó vár az athéniakra a Panathinaikosz ellen.

A hírek szerint a kupameccsen Varga Barnabás lesz az első számú csatár Luka Jovics helyett, aki ebben az idényben eddig 25 meccsen 11 gólt és egy gólpasszt jegyzett.

Úgy tudni, a 28 éves csatárt a szerb vezetőedző szerdán csak csereként tervezi bevetni.