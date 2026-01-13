RETRO RÁDIÓ

Az AEK Athén edzője meggondolta magát Varga Barnabásról

Már nem csereként, hanem első számú csatárként számítana rá Marko Nikolics vezetőedző. Varga Barnabás kezdő lehet az AEK Athén-OFI Kréta kupameccsen.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2026.01.13. 18:15
Varga Barnabás AEK Athén kezdőcsapatok

A kezdőcsapat tagja lehet Varga Barnabás a szerdai AEK Athén-OFI Kréta Görög Kupa-mérkőzésen (16:00). Mint ismert, a 31 éves magyar válogatott játékos csereként debütált új csapatában a hétvégi, Arisz elleni bajnokin. Úgy tűnik viszont, hogy a hétközi kupameccsen már ő lesz az első számú csatár.

AEK Athén-OFI Kréta: Varga Barnabás kezdő lehet
Varga Barnabás kezdő lehet az AEK Athén-OFI Kréta kupameccsen Fotó: AEK Athén

AEK Athén-OFI Kréta: Varga Barnabás kezdő lehet

Varga Barnabás menedzsere, Paunoch Péter szerint a 31 éves csatár a hideg időjárás és az orkánerejű szél miatt tudott nehezen alkalmazkodni a körülményekhez vasárnap, de ennek ellenére is jól érezte magát a pályán. A Ferencvárostól távozó játékos csak múlt hét szerdán edzett először új csapattársaival, mégis közel félórát kapott első görögországi mérkőzésén. A Magyar Nemzet pedig a Novasport információira hivatkozva azt írja, Varga a Kréta elleni Görög Kupa-meccsen már az első perctől kezdve ott lehet a pályán. Marko Nikolics vezetőedző – aki az Arisz elleni bajnoki után elégedetlen volt a játékosaival – ugyanis rotálni fogja a csapatát, mivel a hétvégén egy rangadó vár az athéniakra a Panathinaikosz ellen.

A hírek szerint a kupameccsen Varga Barnabás lesz az első számú csatár Luka Jovics helyett, aki ebben az idényben eddig 25 meccsen 11 gólt és egy gólpasszt jegyzett.

Úgy tudni, a 28 éves csatárt a szerb vezetőedző szerdán csak csereként tervezi bevetni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu