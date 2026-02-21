Zöldítés vagy kiszorítás? A bulinegyed „élhetőbbé tétele” közben tűnnek el a lakók Belső-Erzsébetvárosból

A bulinegyed „élhetőbbé tételének” jelszavával az elmúlt években sorra alakították át Belső-Erzsébetváros utcáit: lezárások, egyirányúsítások, parkolóhelyek megszüntetése és új zöldfelületek jelentek meg. A cél hivatalosan a forgalom csökkentése és az életminőség javítása volt. A valóság azonban sok lakó szerint éppen az ellenkező irányba mutat.

A bulinegyed már az egész kerület életét befolyásolja Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Az autópártisággal aligha vádolható Levegő Munkacsoport felmérése szerint az érintett utcák lezárása után a környező területeken akár 50 százalékkal is nőhetett az autósforgalom. Aki arra jár, maga is láthatja: a kusza egyirányúsítások miatt az autósok gyakran percekig, vagy akár fél óráig is araszolnak, mire kijutnak egy-egy utcából. A dugók nem eltűntek, hanem átköltöztek.

Közben a lakók egyre nehezebben jutnak el a saját házukhoz. Többen arról számoltak be, hogy a szolgáltatók már nem vállalnak kiszállást a környékre, mert nincs hol megállni, vagy túl drága a parkolás. Így egy egészen egyszerűnek tűnő feladatot sem könnyű megoldania az ott lakóknak, például hívni egy vízszerelőt. Sok szakember ugyanis azt mondja, mivel nem tud a környéken leparkolni, nem vállalja az adott munkát. A kiszállításról már nem is beszélve.

Egy vállalkozó szerint sok szakember már eleve visszautasítja a körúton belüli munkát.

Iszonyat drága a parkolás, és szinte lehetetlen közlekedni

– fogalmazott.

Ez nemcsak kényelmetlenséget, hanem konkrét drágulást is jelent: kevesebb szakember dolgozik a környéken, így az árak is emelkednek.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a parkolóhelyek száma folyamatosan csökken. A kerület most bejelentett a Dembinszky utca 793 millió forintos átalakítása, amiből látványos zöldítést ígér: a zöldfelület közel húsz szorosára nő, 37 új fát ültetnek. Ugyanakkor a parkolóhelyek száma 143-ról 81-re csökken. A lakók egyhangúlag tiltakoztak a lakossági fórumon, és azt kifogásolták, hogy a döntések előtt nem történt valódi egyeztetés. A kérdőívet mindössze 69 ember töltötte ki, ami aligha tükrözi egy teljes városrész véleményét.

A zöldítés önmagában kevesek szerint probléma. A kérdés inkább az, hogy hol tárolják az autókat azok, akik itt élnek. Nyugat-európai példák azt mutatják, hogy a zöldítés és az autótulajdon nem zárja ki egymást. Bécs belvárosában például több mint 8300 mélygarázs-hely áll rendelkezésre, miközben Budapest belvárosában ennek töredéke található. Itt sokszor egyszerűen megszüntetik a felszíni parkolást, anélkül hogy alternatívát kínálnának.