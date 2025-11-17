Vizeletszag, fekália, és meztelenkedés a bulinegyedben: magukból kivetkőzve tombolnak a turisták a Király utcában – Fotók!

Tele van a hócipője a hetedik kerületi lakosoknak. Aki ott él, naponta vizelet, és fekália szagban kell, hogy végig sétáljon az utcákon. A főváros bulinegyedében élők arról panaszkodnak, hogy szinte mindennaposak a balhék: a környéket este, de újabban már nappal is ellepik a megvadult turisták, a lomisok és a drogosok. Vérlázító, mit műveltek november elején is a Király utcában!

Irdatlan állapotok a bulinegyedben. Mindent ellep a szemét. Mi folyik ott? / Fotó: Beküldött fotó

Dühöngők negyede lett a bulinegyed

A Király utcában élők, ha haza szeretnének jutni a saját otthonukba, nagy eséllyel komoly traumán kell, hogy átéljenek. Este vagy reggel, mindegy: a hetedik kerületben élők régóta összeszorult gyomorral lépnek ki az utcára, hiszen sosem tudhatják, épp mi fogadja őket:

Szeméthegyek?

Fekália?

Elhajított, használt óvszer?

Esetleg egy pucér férfi?

Niedermüller Péter polgármester vezetése alatt Erzsébetváros a dühöngők negyede lett. November 14-e péntek éjszka azonban teljesen elszabadultak az indulatok: : a Király utcában tombolni kezdtek a randalírozó turisták! Az utcában lakó Ildikó rendszeresen közli a közösségi médiában, hogy épp mi zajlik arrafelé, hátha tesz valamit a baloldali vezetés – ám sajnos hiába vár….

A pénteken történtekről fotókat is készített, amiket az egyik nyilvános kerületi Facebook oldalon is közzé tett.

Undorító mocsok van a Király utca 17 előtt! Az Akácfa utcát szét h...zák, óvszerek itt-ott. Részeg bulizók. Ez így rendben van?

– tette fel a kérdés a feldühödött nő.

Aznap este is túltolták a bulit a turisták, de nagyon: kiborított kukák mindenütt, szeméttengerré vált a Király utca azon szakasza. „Nagyon koszos, és mocskos egy kerület lett. Ez az ocsmány szeméttenger, ami van elviselhetetlen. A turisták, amit hagynak maguk után, az is undorító!” – mondta Ildikó a Metropolnak.

„Áldom az eszemet, hogy elköltöztem”

A hetedik kerületi lakos szerint néha az autók alá is jut a kiborított mocsokból. Nemcsak az esték, a reggelek is szörnyűek az utcában.

Más külföldi városokban egy cigi csikket sem látni a földön, annyira vigyáznak a tisztaságára. Itt meg úszunk a szemétben, a kutya és emberi fekáliában. Néha még a kocsikon is van emberi ürülék. Szó szerint! Felháborító a kerület „nem” vezetése. A takarító autók ugyan járnak, de azok is csúcsforgalomban délelőtt 8-11 között, amikor az emberek viszik a gyerekeket iskolába óvodába. Mennek dolgozni, vagyis mennének, de nem haladnak

– árulta el Ildikó.