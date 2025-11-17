Vizeletszag, fekália, és meztelenkedés a bulinegyedben: magukból kivetkőzve tombolnak a turisták a Király utcában – Fotók!
Fekália, és iszonyatos bűz terjeng Budapest belvárosában. A bulinegyed a főváros szégyenfoltja lett. A Niedermüller Péter vezette Erzsébetvárosban áldatlan állapotok uralkodnak: a Király utcában november elején borzalmas pusztítást végeztek a megvadult turisták. Volt, aki óvszert dobott el az utcán, egy férfi pedig a meztelen hátsóját muogatta.
Tele van a hócipője a hetedik kerületi lakosoknak. Aki ott él, naponta vizelet, és fekália szagban kell, hogy végig sétáljon az utcákon. A főváros bulinegyedében élők arról panaszkodnak, hogy szinte mindennaposak a balhék: a környéket este, de újabban már nappal is ellepik a megvadult turisták, a lomisok és a drogosok. Vérlázító, mit műveltek november elején is a Király utcában!
Dühöngők negyede lett a bulinegyed
A Király utcában élők, ha haza szeretnének jutni a saját otthonukba, nagy eséllyel komoly traumán kell, hogy átéljenek. Este vagy reggel, mindegy: a hetedik kerületben élők régóta összeszorult gyomorral lépnek ki az utcára, hiszen sosem tudhatják, épp mi fogadja őket:
- Szeméthegyek?
- Fekália?
- Elhajított, használt óvszer?
- Esetleg egy pucér férfi?
Niedermüller Péter polgármester vezetése alatt Erzsébetváros a dühöngők negyede lett. November 14-e péntek éjszka azonban teljesen elszabadultak az indulatok: : a Király utcában tombolni kezdtek a randalírozó turisták! Az utcában lakó Ildikó rendszeresen közli a közösségi médiában, hogy épp mi zajlik arrafelé, hátha tesz valamit a baloldali vezetés – ám sajnos hiába vár….
A pénteken történtekről fotókat is készített, amiket az egyik nyilvános kerületi Facebook oldalon is közzé tett.
Undorító mocsok van a Király utca 17 előtt! Az Akácfa utcát szét h...zák, óvszerek itt-ott. Részeg bulizók. Ez így rendben van?
– tette fel a kérdés a feldühödött nő.
Aznap este is túltolták a bulit a turisták, de nagyon: kiborított kukák mindenütt, szeméttengerré vált a Király utca azon szakasza. „Nagyon koszos, és mocskos egy kerület lett. Ez az ocsmány szeméttenger, ami van elviselhetetlen. A turisták, amit hagynak maguk után, az is undorító!” – mondta Ildikó a Metropolnak.
„Áldom az eszemet, hogy elköltöztem”
A hetedik kerületi lakos szerint néha az autók alá is jut a kiborított mocsokból. Nemcsak az esték, a reggelek is szörnyűek az utcában.
Más külföldi városokban egy cigi csikket sem látni a földön, annyira vigyáznak a tisztaságára. Itt meg úszunk a szemétben, a kutya és emberi fekáliában. Néha még a kocsikon is van emberi ürülék. Szó szerint! Felháborító a kerület „nem” vezetése. A takarító autók ugyan járnak, de azok is csúcsforgalomban délelőtt 8-11 között, amikor az emberek viszik a gyerekeket iskolába óvodába. Mennek dolgozni, vagyis mennének, de nem haladnak
– árulta el Ildikó.
A fiatal nő bejegyzésére rengetegen reagáltak, köztük Éva is, aki egy költői kérdéssel véleményezte az uralkodó állapotokat. „Ez a minőségi turizmus lakónegyedbe?”– tette fel a kérdést.
János is átélte azt a borzalmat, ami a bulinegyedet jellemzi. Aztán, amikor már nem bírta tovább, elmenekült.
Több mint 40 évig éltem ott, de ilyen mocskot és koszt nem láttam régen! Áldom az eszemet, hogy elköltöztem
– fogalmazott a férfi, mire Lajos hozzátette: sajnos a társasházakban is tombolnak az idegenek.
A turisták a házakban szexelnek, aztán dobálják szét az óvszert!
– árulta el a férfi.
A VII. kerület más részein, így a Garay utcában sem jobb a helyzet. „Egy társasházban lakok, és azt hittem oda hányok. Iszonyat büdös h...szag van! Lukacsos fém lap van a kapu alján, amire r...ztak, és befolyt a lépcsőházba” – kommentálta Renáta a bejegyzéshez.
A helyeiknek a meztelenkedést is el kell tűrniük: ezen a fotón az látszik, ahogy egy bulizó férfi letolt nadrággal áll az utca közepén.
Idén nyáron dőlt el, hogy Erzsébetvárosban tovább terjeszkedik a bulinegyed, több utca sétáló- vagy gyalogosbarát forgalmúvá válik, a változás miatt több szórakozóhely terasza nyílik meg. A helyiek kárára, hiszen emiatt még több turista érkezhet, akik a fékevesztett italozásuk után tombolnak majd. A helyiek szerint Erzsébetváros végképp a „háromnapos legénybúcsúk városává” változik.
Két hónapja az éjszakai élet tragédiával végződött: szeptember 8-án a VII. kerületben két külföldi turista vitázott, amely gyilkossággal ért véget. A turisták a bulinegyedbe jöttek, Airbnb-lakásba szálltak meg, ott megtörtént a tragédia.
A kerületiek Belső-Erzsébetvárosban már aludni sem tudnak a hangos bulituristák miatt. A Fidesz-KDNP a helyzet enyhítésére kezdeményezte, hogy a vendéglátóhelyek csak éjfélig lehessenek nyitva, ezt azonban a helyi baloldali vezetés megtorpedózta.
