Részeg kocsmaturisták, koszos utcák, gyilkosság: sötét jövő vár Erzsébetvárosra a bulinegyed miatt?

Erzsébetvárosban meghosszabbították a sétálóutcás tesztidőszakot, terjeszkedhet és virágozhat tovább a bulinegyed. Az önkormányzat szerint ezzel a közlekedésbiztonság javul, a gyalogosok előnyt élveznek, és „modernebb városi életminőség” alakulhat ki. A helyiek azonban inkább egy másik irányt látnak: szerintük Erzsébetváros végképp a „háromnapos legénybúcsúk városává” változik. Sokan inkább elköltöznek.

Erzsébetvárosban a bulinegyed mindennapos problémákat okoz Fotó: Metropol

A legélesebb kritikát a bulinegyedről Kőrösi Koppány városfejlesztési szakember, a BP Műhely alapítója fogalmazta meg, még akkor, amikor csak tervek voltak az új sétálóutcák kialakítására:

Budapest egyre gyorsabban csúszik lefelé a Kelet-Európa Bangkokja pozíció felé. Ezek a döntések nem a minőségi turizmust, hanem a kocsmaturistákat szolgálják ki – azokkal együtt, akik hasznot húznak ebből.

Kőrösi szerint a számok ugyan jól mutatnak, de az ideérkező turisták jelentős része inkább kárára, mint hasznára van a városnak. Egy hétvégi buliturista gyakran olcsó, sokszor be sem jelentett szállásokon lakik, szintén kétes hátterű éttermekben eszik, és a város valódi kulturális szolgáltatásait nem veszi igénybe. Ehelyett viszont „isznak, rengeteget” – mondja a szakember. A számlát pedig a budapestiek fizetik: koszos utcák, romló közbiztonság és élhetetlenné váló lakóövezet.

Fotó: onkormanyzati.tv

Mint azt a Metropol megírta, a sétáló utcák bevezetése kedvez a bulinegyednek és a kocsmáknak. A fővárosi közgyűlés által elfogadott rendelet alapján a Holló utca, a Síp utca és más környékbeli szakaszok új funkciót kapnak, nem kis örömére a vendéglátósoknak, és annál nagyobb bosszúságára a helyi lakosoknak. Azokban az utcákban, amit átalakítottak sétálóutcává, több teraszos vendéglátóhely jelent meg, illetve többen kaptak nagyobb teraszra lehetőséget. A romkocsmák örömmel fogadták a hírt.

A Rumbach utcában élő egyik helyi így fogalmazott:

Nevetséges volt, amit lakossági egyeztetésnek neveztek. Egy online űrlap, amit akárki, akárhányszor beküldhetett – ez lett a döntés alapja.

Mások már meg is hozták a döntést: elköltöznek. Egy 23 éve Erzsébetvárosban élő asszony például így búcsúzott:

Győzött az erőszakos nyomulás. A kisebbséget – vagyis minket, lakókat – legyőzte a minden jogon és erkölcsi szabályon átgázoló kocsma-lobbi és az azt kiszolgáló politika. Megpróbáltuk, küzdöttünk a jogainkért, de nem álltak mellénk.

A búcsúposzt alatt többen hasonló szándékukat fejezték ki és olyanok is akadtak, akik már meglépték ezt a döntést és nem bánják.