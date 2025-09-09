Részeg kocsmaturisták, koszos utcák, gyilkosság: sötét jövő vár Erzsébetvárosra a bulinegyed miatt?

A hetedik kerületben maradnak a sétálóutcák, aminek a vendéglátósok örülnek, a lakók viszont attól tartanak: a kerület végképp a kocsmaturisták játszóterévé válik. Erzsébetváros lakói egyre inkább úgy érzik, saját otthonukból szorítják ki őket a romkocsmák, az éjszakai hangzavar és a tömeges legénybúcsúk.
Erzsébetvárosban meghosszabbították a sétálóutcás tesztidőszakot, terjeszkedhet és virágozhat tovább a bulinegyed. Az önkormányzat szerint ezzel a közlekedésbiztonság javul, a gyalogosok előnyt élveznek, és „modernebb városi életminőség” alakulhat ki. A helyiek azonban inkább egy másik irányt látnak: szerintük Erzsébetváros végképp a „háromnapos legénybúcsúk városává” változik. Sokan inkább elköltöznek.
A legélesebb kritikát a bulinegyedről Kőrösi Koppány városfejlesztési szakember, a BP Műhely alapítója fogalmazta meg, még akkor, amikor csak tervek voltak az új sétálóutcák kialakítására:
Budapest egyre gyorsabban csúszik lefelé a Kelet-Európa Bangkokja pozíció felé. Ezek a döntések nem a minőségi turizmust, hanem a kocsmaturistákat szolgálják ki – azokkal együtt, akik hasznot húznak ebből.
Kőrösi szerint a számok ugyan jól mutatnak, de az ideérkező turisták jelentős része inkább kárára, mint hasznára van a városnak. Egy hétvégi buliturista gyakran olcsó, sokszor be sem jelentett szállásokon lakik, szintén kétes hátterű éttermekben eszik, és a város valódi kulturális szolgáltatásait nem veszi igénybe. Ehelyett viszont „isznak, rengeteget” – mondja a szakember. A számlát pedig a budapestiek fizetik: koszos utcák, romló közbiztonság és élhetetlenné váló lakóövezet.
Mint azt a Metropol megírta, a sétáló utcák bevezetése kedvez a bulinegyednek és a kocsmáknak. A fővárosi közgyűlés által elfogadott rendelet alapján a Holló utca, a Síp utca és más környékbeli szakaszok új funkciót kapnak, nem kis örömére a vendéglátósoknak, és annál nagyobb bosszúságára a helyi lakosoknak. Azokban az utcákban, amit átalakítottak sétálóutcává, több teraszos vendéglátóhely jelent meg, illetve többen kaptak nagyobb teraszra lehetőséget. A romkocsmák örömmel fogadták a hírt.
A Rumbach utcában élő egyik helyi így fogalmazott:
Nevetséges volt, amit lakossági egyeztetésnek neveztek. Egy online űrlap, amit akárki, akárhányszor beküldhetett – ez lett a döntés alapja.
Mások már meg is hozták a döntést: elköltöznek. Egy 23 éve Erzsébetvárosban élő asszony például így búcsúzott:
Győzött az erőszakos nyomulás. A kisebbséget – vagyis minket, lakókat – legyőzte a minden jogon és erkölcsi szabályon átgázoló kocsma-lobbi és az azt kiszolgáló politika. Megpróbáltuk, küzdöttünk a jogainkért, de nem álltak mellénk.
A búcsúposzt alatt többen hasonló szándékukat fejezték ki és olyanok is akadtak, akik már meglépték ezt a döntést és nem bánják.
Az ingatlanpiacon is érződik a változás: az elköltözők helyét külföldi befektetők és Airbnb-kiadók veszik át, ami felveri az árakat, de kiüresíti a közösségi életet és nem utolsó sorban pedig teret adnak a bulituristáknak.
A mindennapokat a zaj mellett a kosz és a bűnözés is súlyosbítja. Egy belvárosban dolgozó férfi így számolt be tapasztalatairól:
Megdöbbentően mocskosak az utcák: pisi, hányás, kapualjakban alvó részegek, kukákban turkálók. Élhetetlen és szégyenletes ez a környék, nemcsak a lakóknak, hanem a normális külföldi turistáknak is.
Az elmúlt napokban pedig tragédiába is torkollott az éjszakai élet: szeptember 8-án a VII. kerületben két külföldi turista vitája végződött gyilkossággal. Ők is a bulinegyedbe jöttek, Airbnb lakásba szálltak meg, ott történt a tragédia is.
Mint a Bors megírta, a két brit férfi először szórakozni mentek, ezután tértek haza a házba, ahol javarészt bérelhető lakásokat találni, viszonylag kevés a magyar lakó. Bár egyelőre nem tudja senki, hogy mi is történt valójában, nagy valószínűséggel a buli hevében veszhettek össze.
A számok drámaiak: az 5., 6. és 7. kerületből az elmúlt években a lakosság harmada már elköltözött. Ezt maguk az előterjesztők is elismerték az újabb utcalezárások kapcsán.
Két erzsébetvárosi rabbi saját polgárőrséget szerveznek a rend és a köztisztaság fenntartásának a segítésére.
Frölich Róbert országos főrabbi, a Dohány utcai zsinagóga rabbija szerint Belső-Erzsébetvárosban mára elviselhetetlen körülmények alakultak ki a bulinegyed terjeszkedése miatt. Úgy látja, a sűrű beépítés és a keskeny, zsákutcás utcahálózat miatt a zaj többszörösen visszaverődik, ez pedig fokozza az éjszakai káoszt.
Éjjel, hajnalban a fél vagy egészen részeg turisták végigvándorolnak a kerületen ordítozva, akkor, mint a visszhang, úgy veri vissza a hangot az egyik fal a másikra – nem lehet tőlük létezni.
-magyarázta
A főrabbi szerint a buliturizmus látható következményei minden reggel ott maradnak az utcákon. A zaj mellett a kosz és a közegészségügyi problémák is mindennapossá váltak.
Nemcsak eldobált szemétre vagy kiejtett gyrosdarabra kell gondolni, hanem sajnos emberi ürülék, vizelet és hányás is kerül az utcákra.
Frölich Róbert úgy véli, a főváros által meghosszabbított sétálóutca-próbaidőszak semhogy enyhítette volna, inkább tovább súlyosbította a helyzetet. A Kazinczy utca lezárása miatt a taxik és a forgalom egyszerűen áttevődött a Síp és a Holló utcába, valamint a Wesselényi utca egy rövid szakasza kétirányú lett, ami balesetveszélyes.
Ez egy eleve elhibázott, nem kellően átgondolt intézkedés volt, amely a lakosság érdekeit nem szolgálta – abban egészen biztos vagyok.
– hangsúlyozta . A rabbik a kialakult helyzet miatt úgy döntöttek úgy, hogy újraindítják a polgárőrséget a kerületben. Megtudtuk: a "Magad uram, ha képviselőd nincs" mottóval induló kezdeményezésre vallási hovatartozástól függetlenül már az első nap alatt ötven ember jelentkezett. A kezdeményezők várják minden erzsébetvárosi lakó jelentkezését, hiszen a probléma nem vallási jellegű, hanem egyetemleges polgári probléma.
Amikor meghirdettük, hogy megalakulunk, nem egészen 24 óra alatt már ötven fő csatlakozott. Mi is itt lakunk. Én a Wesselényi utcában, Szabó György rabbi a Nagy Diófa utcában. Pontosan tudjuk, miről beszélünk, mert ugyanazokkal a problémákkal szembesülünk, ugyanabba a koszba lépünk bele, és ugyanaz a patkány látogat bennünket. És bizony patkányok is vannak a kerületben – ne felejtsük el, a nagy pestisjárványt is ők okozták.
A rabbik erzsébetvárosi lakók is, akik ugyanúgy elszenvedik a mindennapi zajt, a közbiztonsági gondokat és a higiéniai problémákat, mint bármely más helybeli.
