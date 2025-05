Erzsébetváros: kocsmáknak pezsgő, lakóknak füldugó – Újabb utcákat adnak át a bulinegyednek

A bulinegyedbe viszont egy hétvégére érkeznek legény- és leánybúcsús nyugat-európai ifjak, akik olcsó – sok esetben be sem jelentett – szállásokon laknak, olcsó – sok esetben nem is teljesen legálisan működő – éttermekben étkeznek, a város szolgáltatásait nem veszik igénybe, viszont igénybe vesznek ehelyett olyan szolgáltatásokat, amelyeket tisztességes, erkölcsös ember nem. És isznak. Rengeteget. De a városnak – és lakóinak – ebből is leginkább a takarítás marad. Persze néhány kocsmáros jól jár