Rettenet Budapesten: buszmegállóba csapódott egy BMW, halálos áldozat is van – Fotó
A tragédia szombaton éjjel történt. A halálos baleset körülményeit vizsgálják.
Szombat éjszaka, éjfél előtt 1 perccel halálos baleset történt Budapesten, a XV. kerületben, a Szerencs utca és az M3-as autópálya kivezető szakaszának kereszteződésében.
A halálos baleset részletei
A Tények azt írja, egy BMW ismeretlen okokból felhajtott a járdára, nekiütközött egy villanyoszlopnak, majd onnan továbbcsapódott egy buszmegállóba, ahol többen várakozhattak.
Egy ember a helyszínen meghalt, míg egy másik sérültnek a hírek szerint leszakadt a lába. A helyszínre nyolc mentőautót riasztottak, teljes útzár mellett zajlott a helyszínelés.
Az MTI azt írja, hogy a balesetet okozó gépjárművet a rendőrök a főváros VI. kerületében, a Kodály köröndnél akarták intézkedés alá vonni. A sofőr a rendőri jelzésre nem állt meg, továbbhajtott, a rendőrök a kocsit követték, amely a Szerencs utcai kereszteződésnél villanyoszlopnak csapódott.
