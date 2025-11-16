RETRO RÁDIÓ

Rettenet Budapesten: buszmegállóba csapódott egy BMW, halálos áldozat is van – Fotó

A tragédia szombaton éjjel történt. A halálos baleset körülményeit vizsgálják.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.16. 12:06
Módosítva: 2025.11.16. 13:35
m3 baleset Budapest

Szombat éjszaka, éjfél előtt 1 perccel halálos baleset történt Budapesten, a XV. kerületben, a Szerencs utca és az M3-as autópálya kivezető szakaszának kereszteződésében.

Nyolc mentőautó rohant a halálos baleset helyszínére
Nyolc mentőautó rohant a halálos baleset helyszínére Pexels.com/Képünk illusztráció

A halálos baleset részletei

A Tények azt írja, egy BMW ismeretlen okokból felhajtott a járdára, nekiütközött egy villanyoszlopnak, majd onnan továbbcsapódott egy buszmegállóba, ahol többen várakozhattak.

Egy ember a helyszínen meghalt, míg egy másik sérültnek a hírek szerint leszakadt a lába. A helyszínre nyolc mentőautót riasztottak, teljes útzár mellett zajlott a helyszínelés.

Fotó: Mihádák Zoltán/MTI

Az MTI azt írja, hogy a balesetet okozó gépjárművet a rendőrök a főváros VI. kerületében, a Kodály köröndnél akarták intézkedés alá vonni. A sofőr a rendőri jelzésre nem állt meg, továbbhajtott, a rendőrök a kocsit követték, amely a Szerencs utcai kereszteződésnél villanyoszlopnak csapódott.

 

