Most jött a szomorú hír: tűz ütött ki Üllőn, nem élte túl egy idős bácsi
Sajnos nem sikerült megmenteni a férfi életét.
Mukics Dániel tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője közölte, hogy vasárnap reggel háromnegyed nyolckor érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez arról, hogy Üllőn kigyulladt egy százhúsz négyzetméteres, hentesüzlettel egybeépített családi ház a Pesti úton. A tüzet a hentesboltban dolgozók észlelték, ők hozták ki az épületben rekedt idős férfit, majd megkezdték az újraélesztését és értesítették a tűzoltókat.
A megosztott információk szerint az épület lakórésze teljes terjedelmében égett, az esethez tizenhat tűzoltó vonult négy járművel. A kiérkező tűzoltók folytatták az idős férfi újraélesztését, illetve megkezdték a tűz továbbterjedésének megakadályozását, két gázpalackot is kivittek az épületből, mielőtt azok felrobbanhattak volna.
Az idős férfi újraélesztése sajnos nem járt sikerrel, a tűzben egy idős nő is könnyebben megsérült.
Az is kiderült, hogy a lángok eloltása több mint egy órát vett igénybe, a ház pedig lakhatatlanná vált – a tűz pontos keletkezési okát tűzvizsgálat fogja feltárni.
A tragédiával végződő tüzek megelőzése érdekében célszerű otthonra füstérzékelőt beszerezni. A szoba közepén a plafonra szerelt füstérzékelő a tűz keletkezésekor hangos sípolással azonnal jelez, így van idő a kezdődő tüzet megfékezni, vagy épségben kimenekülni az épületből
– figyelmeztetett.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre