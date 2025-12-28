RETRO RÁDIÓ

Most jött a szomorú hír: tűz ütött ki Üllőn, nem élte túl egy idős bácsi

Sajnos nem sikerült megmenteni a férfi életét.

Létrehozva: 2025.12.28. 10:38
Mukics Dániel tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője közölte, hogy vasárnap reggel háromnegyed nyolckor érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez arról, hogy Üllőn kigyulladt egy százhúsz négyzetméteres, hentesüzlettel egybeépített családi ház a Pesti úton. A tüzet a hentesboltban dolgozók észlelték, ők hozták ki az épületben rekedt idős férfit, majd megkezdték az újraélesztését és értesítették a tűzoltókat.

Halálos tűz volt Üllőn / Illusztráció: Freepik

A megosztott információk szerint az épület lakórésze teljes terjedelmében égett, az esethez tizenhat tűzoltó vonult négy járművel. A kiérkező tűzoltók folytatták az idős férfi újraélesztését, illetve megkezdték a tűz továbbterjedésének megakadályozását, két gázpalackot is kivittek az épületből, mielőtt azok felrobbanhattak volna.

Az idős férfi újraélesztése sajnos nem járt sikerrel, a tűzben egy idős nő is könnyebben megsérült.

Az is kiderült, hogy a lángok eloltása több mint egy órát vett igénybe, a ház pedig lakhatatlanná vált – a tűz pontos keletkezési okát tűzvizsgálat fogja feltárni.

A tragédiával végződő tüzek megelőzése érdekében célszerű otthonra füstérzékelőt beszerezni. A szoba közepén a plafonra szerelt füstérzékelő a tűz keletkezésekor hangos sípolással azonnal jelez, így van idő a kezdődő tüzet megfékezni, vagy épségben kimenekülni az épületből

– figyelmeztetett.

