Hihetetlen csoda történt a Józsefvárosban: sok emeletet zuhant egy férfi, de túlélte

Nem mindennapi akciót kerekített egy férfi tegnap este (dec. 12.) a belváros szívében, a VIII. kerületben. A Bors információi szerint, míg az emberek többsége békésen aludt vagy éppen önfeledten szórakozott, egy férfi hajmeresztő, sőt, mondhatni filmbe illő kalanddal örvendeztette meg a józsefvárosiakat.

A férfi lezuhant az ötödik emeletről. Fotó: FKI

Lezuhant, a lemeztető fogta meg

Úgy tudjuk, hogy az elszánt úr egy Rákóczi úti szálloda tetejéről mászott egy háromemeletes társasház tetejére, ám közben megcsúszott és a mélységbe zuhant. Lapunk úgy értesült, hogy a helyzethez képest szerencsésen esett: először egy bádogtetőre csapódott, innen zuhant le a keskeny világítóudvarba. A meghökkentő ''kaland'' itt ért véget, innen ugyanis már nem volt menekvés: csak a tűzoltók tudták kiemelni.

A mentők kórházba szállították aférfit Fotó: FKI

Egy társasház világítóudvarába esett egy fiatal férfi pénteken este, a nyolcadik kerületi Rákóczi úton

- magyarázta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Hozzátették, hogy a megközelítése sem volt egyszerű: létrákkal kellett kitámasztani az építményt ahhoz, hogy egyáltalán a bajba jutott férfi közelébe férkőzzenek.

A világítóudvarba zuhant a férfi Fotó: FKI

- A szerencsétlenül járt ember egy lemez előtetőre zuhant. A fővárosi hivatásos tűzoltók először tűzoltó létrákkal alátámasztották a könnyűszerkezetes építményt, majd segítettek speciális hordágyra fektetni a férfit. Miután mozgatható állapotba került a sérült, a tűzoltók kötélbiztosítás mellett leemelték a tetőről, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak - sorolták. Információnk szerint a férfi az életveszélyes vesszőfutás dacára sem sérült meg nagyon súlyosan, a mentők stabil állapotban vitték kórházba.