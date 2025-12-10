RETRO RÁDIÓ

Szörnyű tragédia: Lezuhant egy férfi a repülőről, küzdenek az életéért

Szörnyű baleset történt. Azonnali vizsgálat indult a lezuhant férfi kapcsán.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.10. 07:00
repülőgép mérnök lezuhant

Borzalmas balesetet szenvedett egy repülőgép-mérnök. A férfi éppen egy sugárhajtású gép farkánál lévő segédhajtóművet vizsgálta, amikor elvesztette az egyensúlyát és több méter magasból lezuhant.

Lezuhant a mérnök, az életéért küzdenek
A munkás lezuhant a repülőgépről és súlyosan megsérült   Fotó: Pexels

Lezuhant a mérnök, az életéért küzdenek

Az életéért küzd egy mérnök, miután egy British Airways gépből 6 métert zuhant a betonra a Heathrow repülőtéren. A munkás a British Airways Heathrow repülőtéren található mérnöki bázisának hangárjában álló repülőt vizsgálta, amikor megtörtént a baleset.

A szerencsétlen balesethez a mentőszolgálatokat vasárnap hajnali 2 óra után riasztották és a mérnököt egy londoni kórházba szállították. A hírek szerint a munkás állapota súlyos.

A British Airways vizsgálatot indított, és az Egészségügyi és Biztonsági Végrehajtó Bizottság (Health & Safety Executive) is külön vizsgálódik. Egy forrás elmondta, hogy az ehhez hasonló balesetek rendkívül ritkák és mindenki aggódik munkatársuk felépülése miatt.

Az ilyen típusú baleset hihetetlenül ritka, és sokkot okozott a British Airways közösségen belül. A mérnök egy sugárhajtású repülőgép biztonságát vizsgálta egy rutinvizsgálat során, amikor hirtelen legalább 6 méter magasból a betonra zuhant. Megbízható mérnök volt kifogástalan háttérrel, ezért egy vizsgálat fogja kideríteni, hogyan történhetett a baleset. Nem nézett ki jól, és mindenki imádkozik érte

A British Airways is nyilatkozatot tett az ügyben, gyors felépülést remélnek a munkásnak és mindent megtesznek a baleset körülményeinek kivizsgálása érdekében.

Gondolataink kollégánkkal vannak, és támogatjuk őt, családját és munkatársait is. A biztonság mindig a legfontosabb számunkra, ezért segítjük a hatóságokat a vizsgálataikban

A férfihez négy perc alatt kiértek a mentősök, akik egy közeli traumatológiai központba szállították. Az állapotáról egyelőre nem érkezett több hír - írja a The Sun.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu