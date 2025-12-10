Szörnyű tragédia: Lezuhant egy férfi a repülőről, küzdenek az életéért

Borzalmas balesetet szenvedett egy repülőgép-mérnök. A férfi éppen egy sugárhajtású gép farkánál lévő segédhajtóművet vizsgálta, amikor elvesztette az egyensúlyát és több méter magasból lezuhant.

A munkás lezuhant a repülőgépről és súlyosan megsérült Fotó: Pexels

Lezuhant a mérnök, az életéért küzdenek

Az életéért küzd egy mérnök, miután egy British Airways gépből 6 métert zuhant a betonra a Heathrow repülőtéren. A munkás a British Airways Heathrow repülőtéren található mérnöki bázisának hangárjában álló repülőt vizsgálta, amikor megtörtént a baleset.

A szerencsétlen balesethez a mentőszolgálatokat vasárnap hajnali 2 óra után riasztották és a mérnököt egy londoni kórházba szállították. A hírek szerint a munkás állapota súlyos.

A British Airways vizsgálatot indított, és az Egészségügyi és Biztonsági Végrehajtó Bizottság (Health & Safety Executive) is külön vizsgálódik. Egy forrás elmondta, hogy az ehhez hasonló balesetek rendkívül ritkák és mindenki aggódik munkatársuk felépülése miatt.

Az ilyen típusú baleset hihetetlenül ritka, és sokkot okozott a British Airways közösségen belül. A mérnök egy sugárhajtású repülőgép biztonságát vizsgálta egy rutinvizsgálat során, amikor hirtelen legalább 6 méter magasból a betonra zuhant. Megbízható mérnök volt kifogástalan háttérrel, ezért egy vizsgálat fogja kideríteni, hogyan történhetett a baleset. Nem nézett ki jól, és mindenki imádkozik érte

A British Airways is nyilatkozatot tett az ügyben, gyors felépülést remélnek a munkásnak és mindent megtesznek a baleset körülményeinek kivizsgálása érdekében.

Gondolataink kollégánkkal vannak, és támogatjuk őt, családját és munkatársait is. A biztonság mindig a legfontosabb számunkra, ezért segítjük a hatóságokat a vizsgálataikban

A férfihez négy perc alatt kiértek a mentősök, akik egy közeli traumatológiai központba szállították. Az állapotáról egyelőre nem érkezett több hír - írja a The Sun.