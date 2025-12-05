Ebbe beleszakad a szív: Mini repülőgép végzett a kétgyermekes édesapával

Egy mini repülőgép végzett egy férfival, amikor a repülőgép-modell nagy erővel a mellkasának csapódott. A repülőgép klub szerint ilyen balesetre még sosem volt példa, a szerencsétlenül járt férfi nem élte túl az esetet.

A mini repülőgép a férfinek csapódott Fotó: Pexels (illusztráció)

Egy mini repülőgép miatt halt meg az édesapa

A 60 éves Roger Wallace egy 1,5 méter széles repülőgép-modellt reptetett a Pima megyei vásártéren, Tucsonban, Arizonában. A távirányítású repülőgép azonban túl messzire repült és pont a nap elé került, ez okozta a tragikus balesetet.

A férfi miután szem elől tévesztette a mini repülőgépet, a nap elvakította a látását, így nem vette észre, hogy az egyenesen felé tart. A távirányítású gép nagy erővel a mellkasának csapódott és megsebesítette a férfi szívét és tüdejét.

Roger eszméletét vesztette és összeesett, társai megpróbáltak segíteni neki, mielőtt a mentősök megérkeztek, de sajnos erőfeszítéseik hiábavalónak bizonyultak, és a férfit a helyszínen halottnak nyilvánították.

A repülőgép-modell klub tagjait sokkolta a baleset, a klub elnöke elmondta, hogy sosem tapasztalt még ilyet.

Ez nem volt gyakori eset. Ez a legfurcsább baleset volt, ami csak megtörténhetett. Senki sem hiszi el. Mi magunk sem hisszük el, pedig már 30 éve ezt csináljuk

Mielőtt csatlakozott a repülős klubhoz, Roger autóversenyeken vett részt a helyi autóversenyző pályán és biztonságosabb időtöltést keresett. A klub elnöke elmondta, hogy társa azért választotta a repülőgép-modelleket, mert biztonságosabbak voltak, mint az autók.

A klub szigorú biztonsági protokollt tartott fenn, az egyik tag mindig biztonsági tisztként szolgált a reptetések során, és évekig nem volt egy balesetük sem. A férfit kedves, szerető, barátságos emberként írták le, aki, tele volt élettel és nevetéssel - írja a DailyStar.