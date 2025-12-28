Hihetetlen: Egy nő ellopta a karácsonyfa alá kihelyezett ajándékokat egy szállodában

Hihetetlen karácsonyi botrány látott napvilágot: egy nő nem mást szemelt ki magának az ünnepen, mint egy szálloda karácsonyfája alá helyezett, gyerekeknek szánt ajándékokat.

Ajándékokat lopott az igazi Grincs

A 44 éves Erica Rothenbuhlert egy igazi Grincs, miután kiderült, a rendőrség letartóztatta, mert a vádak szerint egyszerűen összeszedte és ellopta a szálloda előterében elhelyezett meglepetéseket, amelyeket a gyerekeknek szántak.

A nyomozók beszámolója szerint a nő karácsony napján sétált be az amerikai St. Petersburg városában található Red Roof Inn nevű szálloda előterébe. Látszólag ártatlanul nézelődött, majd megállt a feldíszített karácsonyfa előtt, ahol sorakoztak az ajándékdobozok. Néhány pillanat múlva azonban már több csomagot is magához vett, és sietve távozott a helyszínről.

A rendőrség közlése szerint a térfigyelő kamerák mindent rögzítettek a felvételeken tisztán látszik, ahogy a nő összesen hat játékot visz el a fa alól. Ezeket kifejezetten gyerekeknek hagyták ott az ünnep alkalmából, az ellopott ajándékok összértéke pedig 48 dollár volt, ami nagyjából 15 772 forintnak felel meg.

Erica Rothenbuhler először azzal védekezett, hogy úgy tudta, az ajándékok a szállodában megszálló gyerekek számára vannak. Később azonban kénytelen volt bevallani, hogy neki magának nincsenek gyermekei, így a magyarázata gyorsan megkérdőjelezhetővé vált.

A rendőrök azt is kiderítették, hogy a nőnek korábban már több lopási ügye volt, ezért az esetet nem kezelik egyszerű kihágásként. A hatóságok szerint Erica Rothenbuhler komoly büntetésre számíthat, akár letöltendő börtönbüntetés is várhat rá. A karácsonyi ajándéktolvaj akár öt év rács mögötti idővel is számolhat - írja a DailyStar.