Karácsonyi nosztalgia: így ünnepeltek a családok régen - Galéria!

A karácsony ma a csillogásról, az ajándékokról és a rohanásról szól, de régen egészen más hangulata volt az ünnepnek. Mutatjuk miként ünnepelték a karácsonyt az 1900-as években. Az ünnep hangulata visszafogottabb és közösségibb volt.

Meghitt meseolvasás a karácsonyfa előtt 1943-ban Fotó: Fortepan-Konok-Tamas-id

Bár december 24-ét ma Jézus Krisztus születésének ünnepeként tartjuk számon, a régi időkben a karácsony a fény visszatérését, a reményt és az új év kezdetét is jelképezte. A legtöbb család közös imával, énekléssel és szerény étkezéssel ünnepelt.

A karácsonyfa azonban nem volt mindig a karácsony dísze. Magyarországon csak a 19. században terjedt el széles körben a faállítás szokása, a városi polgárságtól indulva. A hagyomány a német területekről érkezett hozzánk: ott már a 16–17. században is feldíszítették a fenyőket, eleinte almával, dióval és papírdíszekkel. A fa a paradicsomkertre, az örök életre és az újjászületésre utalt – ezért lett tökéletes jelképe a karácsonynak. A régi ünnepekhez számos különleges magyar népszokás is kapcsolódott: például a Luca-szék faragása, vagy a betlehemezés, amelyek mind a gonosz távoltartását, a termékenységet és a szerencsét szolgálták. Mindez jól mutatja, hogy a karácsony mindig több volt egy egyszerű ünnepnél – a közösség, az összetartozás és a hit ideje, amelynek varázsa ma is velünk él, bármennyire is másként ünneplünk, mint elődeink.

