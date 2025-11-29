Németh Lajos elárulta: ez vár ránk decemberben, lesz nagy meglepetés

Nyakunkon a december, és mivel már az ország számos pontján novemberben is hideg volt és több helyen havazott, sokan reménykednek abban, hogy az idei tél ha előbb nem is, karácsonyra végre elhozza a havat. Nos, az időjárási előrejelzések igen érdekes képet mutatnak.

Sokan reménykednek benne, hogy az időjárás lesz olyan kegyes, hogy karácsonykor is épülhet majd ilyen hóember Fotó: Löffler Péter

Vajon mennyire lesz hideg és mikor jöhet az első hó? Nos, az AccuWeather prognózisa szerint december első hetében elég sokat látjuk majd a napot és a hajnali 1-3 fokok után napközben akár 7-9 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. December második hete is nagyon hasonló időt hoz, a hőmérsékletben nem nagyon lesz változás és esni is csak 9-én fog, méghozzá a magas hőmérséklet miatt csak eső.

A hónap közepétől valamivel szürkébbé, borongósabbá válik az időjárás, de időnként ekkor is látjuk majd a napot. Ekkor már éjszakánként előfordulhatnak gyenge fagyok, de napközben ekkor is 5-8 fokos csúcshőmérsékleteket mérhetünk. Na de most jön a lényeg, hiszen a legtöbb embert az érdekli igazán, hogy a karácsonyi ünnepek milyen időjárást hoznak. Végre esik-e például egy kis hó. Nos, a mostani előrejelzések szerint erre nem sok esély van. 24-én borús időben lesz részünk és a hajnali 2 fok után napközben 7 fokra számíthatunk. 25-én, karácsony első napján pontosan ugyanolyan idő várható, míg 26-án szintén felhős idő lesz 5 fok körüli maximumokkal. December 27-én végre a napot is láthatjuk, így ez a nap például kirándulásra is tökéletes lehet, hiszen 4 fok várható. December 28-tól azután érkezik egy kiterjedt csapadékmező, így az eső az év végéig is eltarthat a napközbeni 6 fok mellett.

Mivel az időjárás kiszámíthatatlan, a meteorológus szerint van még remény

Ugyanakkor az idokep.hu előrejelzése szerint a karácsonyi időjárás esővel tarkított lesz és akár plusz 10 fokot is mérhetünk. Vagyis nagy az esély rá, hogy itthon idén is elmarad a fehér karácsony.

De mit mond vajon az ország egyik legismertebb meteorológusa?

Ha az elmúlt évtizedek, évek trendjét nézzük, akkor kicsi az esély a fehér karácsonyra, ám nem zárható ki a novemberi havazás alapján, hogy december 20-a körül ismét érkezik egy olyan hideg áramlás, ami havat fog eredményezni

– mondta lapunknak Németh Lajos.