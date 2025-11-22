Fagy, havazás és ónos eső: brutális mi vár ránk a következő napokban

Szombat: Borult marad az ég. A nap első felében sokfelé lesz csapadék: az esőt egyre többfelé havazás válthatja fel, a Dunántúlon néhány cm-es hótakaró is kialakulhat. Délután átmenetileg csökken a felhőzet. Az északi szél többfelé lesz erős. 0 és +5 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Havazás várható több helyen is / Fotó: Komka Péter / mti

Vasárnap: Reggel még szórványosan, napközben inkább már csak a Tiszántúlon fordul elő havazás, hószállingózás. Nyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap. Élénk lesz a légmozgás. Hideg télies napunk lesz +1 fok körüli maximumokkal.

Íme a jövőheti havazás

Hétfő: Fokozatosan ismét megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre többfelé várható csapadék: nagyrészt eső, de az Északi-középhegység tág térségében eleinte havazás és ónos eső (!) várható. Reggel országos fagy lesz, délután ÉK-en -1, DNy-on +9 fok körül valószínű a hőmérséklet.

Kedd: Eleinte sokfelé várható kiadós eső (ÉK-en eleinte vegyes csapadék), napközben már egyre kevesebb helyen fordul elő csapadék. +2 és +11 fok közötti értékeket mérhetünk - írja a Köpönyeg.