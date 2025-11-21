Nincs megállás: behavazott már a Vértesben is - Videó

Az elmúlt években már az lett a megszokott, hogy elmarad a fehér karácsony. Többnyire havazást csak a hegyekben, vagy a tél végén tapasztalhattak az emberek. Ám most lehet, hogy ez az év más lesz, mint az előzőek. Ugyanis az ország több pontjára már beköszöntött az igazi tél, vagyis eső helyett havazást kaptak a lakosok.

Mint arról már a Metropol is beszámolt, fehérbe borult már a Kékestető, a Bakony és a Börzsöny is. Pénteken pedig tovább bővül a lista és még több város öltözött fehér köntösbe.

Megérkezett az első hó Komárom-Esztergom megyébe is! Tardos környékén és a Gorba-tetőn már kora reggel hó borította be a turistaösvényeket és a kilátóhoz vezető utat – adta hírül a Kemma.

A vármegyei portál szerint az első hópelyhek Kömlőd és Kisparnakpuszta térségében jelent meg. Ezután Tatabánya és Esztergom is csatlakozott a télies tájhoz. A Vértésben köd és hókása csapott le, erről videó is készült!

Azonban nem mindenhol örülhettek a tél beköszöntének, ugyanis hó helyett bizony eső nehezítette a közlekedők dolgát a Balatonnál, a fővárosban és az Alföldön is.

A meteorológusok arra számítanak, hogy a hétvégén újabb csapadékhullámok érkeznek. Ha a levegő hidegebb marad, akkor ismét havazás lehet több térségben is.