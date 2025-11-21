Elképesztő látvány, mesebeli fehér tájjá változott a Bakony - Videók

Csütörtökön az ország legmagasabb pontjain már beköszöntött a tél. A Kékesen és a Börzsönyben is rákezdett a havazás. Már akkor elképesztő módon, szinte pár óra leforgása alatt fehérbe borultak az említett tájak.

Szarvasok a hóban / Fotó: VAOL

Pénteken pedig a Bakonyban is megmutatta szebbik arcát a tél. A Magas-Bakonyban pénteken reggel elkészültek az első hóemberek és a cseszneki várnál is mesebeli fehér lett a táj – írja a VAOL.

Az önmagában is elismerésre méltó cseszneki vár is fehérbe öltözött a hét utolsó napján, melyről a Lovagvölgy Élménypark tett közzé látványos felvételeket.

A Szarvaskúti Dámfarm gazdái pénteken mesés reggeli tájat tudtak megörökíteni, a szarvaskúti dámszarvasok hóesésben reggeliztek.





A csodálatos festői havas táj azonban sajnálatos módon nem biztos, hogy maradandónak fog bizonyulni, ugyanis már a VAOL olvasói pénteken olvadásról beszéltek.