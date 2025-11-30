Karácsonyi lázban ég az ország advent első vasárnapján

Advent első vasárnapján megkezdődött a nagy karácsonyi vásárlási roham. Az emberek többsége vásárlási lázban ég, és a megfelelő ajándék után kutat a boltokban. A hatalmas tömeg arról árulkodik, hogy tanulva az előző évekből, sokan nem szeretnék az utolsó pillanatra hagyni a meglepetések beszerzését. Mi is körbenéztünk advent első hétvégéjén egy budapesti bevásárlóközpontban.

Megtelt emberekkel a bevásárlóközpont Fotó: Mediaworks

Szeretem időben megvásárolni az ajándékokat. Szerencsére már nagyon sok akcióval lehet találkozni az üzletekben. Határozott elképzeléssel érkeztem, mert a szeretteimnek személyre szabott meglepetésekkel akarok örömet okozni

- mondta el a Szabó Fanni, aki a párjának pulóvert és egy télikabátot vásárolt.

Idén a párommal úgy döntöttünk, hogy a család számára közösen vásároljuk meg a nagy ajándékot. Régóta vágyunk egy óriási televízióra, ezért most keressük a legjobb ajánlatot

- folytatja a fiatal nő, aki rajong a karácsonyért, mert ilyenkor felhőtlenül lehet együtt a család.

Elkezdődött a nagy karácsonyi bevásárlás

A folyosókon és a boltokban sétáló emberekkel szóba elegyedve kiderült, hogy nagyon változatos az elképzelés az ajándékok tekintetében. Sokan új telefonra vagy konyhai gépekre vágynak, míg vannak akik az olvasást részesítik előnyben.

Sokan már megtalálták a megfelelő karácsonyi ajándékot Fotó: Mediaworks

Mindig könyvet vásárolunk egymásnak, a ruha nem igazi ajándék, hiszen ha kell egy nadrág, kabát vagy sapka, akkor azokat év közben megvesszük. Édesapám nagyon szeret utazni, így számára mindig útikönyvet veszek, hogy képzeletben is elkalandozhasson idegen tájakra. Édesanyám pedig a regényekért rajong. Előre kipuhatolom, hogy melyiket szeretné elolvasni, és addig járom a boltokat, míg be meg nem szerzem

- mondja Tímár László, akinél hagyomány, hogy minden éveben a szülői házban tölti az ünnepeket.

A játékbolt igazi játszóházzá változik advent idején. Nyüzsgő gyermekek hada népesíti be ebben az időszakban, és szájtátva nézik a rengeteg csodát, és megpróbálják kitalálni, hogy idén melyiket kapják meg a Jézuskától.

A lányon Szandra 3 éves, Petike pedig 7. Szerencsére nem az teszi őket boldoggá, ha a televíziót nézik. Szeretnek játszani hagyományos játékokkal is. A fiam nem tud betelni a LEGO-val, egész nap képes vele lefoglalni magát. A lányom pedig a babákért rajong, ezért könnyű dolgunk van az ajándékok kiválasztásában

- mondja mosolyogva Sára, aki határozott elképzeléssel érkezett az üzletbe.