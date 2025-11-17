Már Európa-szerte elkezdődtek a karácsonyi vásárok – Galéria

A Vörösmarty térre és a Szent István-bazilika elé már rengeteg érdeklődőt csalt oda a karácsonyi vásár. Európa más országaiban is látszik, hogy az emberek hetekkel az adventi időszak előtt lelkesen vetik bele magukat az ünnepi hangulatba. Mutatjuk Európa legszebb karácsonyi vásárait!

Budapesten is elözönlik az érdeklődők a karácsonyi vásárokat, de Európa más országaiban is szépen gyűlnek az érdeklődők. A kép a Vörösmarty téri vásáron készült Fotó: Metropol

Európa-szerte elindulnak a karácsonyi vásárok

Advent egyre csak közeleg, Budapesten már november 14-én megnyitottak a karácsonyi vásárok. A Vörösmarty téri karácsonyi vásár, a Szent István-bazilika előtti vásár és a Városháza park jégpálya már most előhozzák belőlünk az ünnepi hangulatot. Nem csupán fővárosunkban, de Magyarország más városaiban is megnyíltak a karácsonyi vásárok.

Ehhez hasonlóan Európa többi országában is megnyitották a kaput az ünnepi hangulatnak. Ebben az időszakban egy olyan hagyományt ápolhatunk, amely a világon mindenhol értékes. Elképesztő látvány, ahogy Spanyolországban, Angliában, Olaszországban és Lengyelországban is úgy gyülekeznek az emberek, mintha már csak napok választanának el minket karácsony ünnepétől.

Lesd meg galériánkat! Ezek Európa legszebb karácsonyi vásárai.