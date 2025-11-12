RETRO RÁDIÓ

Óriási siker, soha ennyi turista nem járt Budapesten – és ez még csak a kezdet!

Rekordok dőlnek meg a Liszt Ferenc repülőtéren, dübörög a turizmus. Budapest a világ egyik legbiztonságosabb fővárosaként hódít, nem véletlen jönnek ennyien Magyarországra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.12. 05:00
turista szakértő Budapest

Budapesten 2024-ben 24 százalékkal nőtt a nemzetközi turisták száma, és a lendület 2025 első félévében sem állt meg. Az országos vendégéjszakák száma meghaladta a 4,6 milliót, a fővárosban pedig a látogatók 87 százaléka külföldi. A BP Műhely által szervezett Városműhely Poadcast legutóbbi adásában erről beszélgettek. A podcast vendégei, Lóga Máté államtitkár, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke, valamint dr. Kiss Róbert Richárd Prima Primissima-díjas turisztikai szakértő voltak, a beszélgetést pedig Steiner-Isky Annamária vezette. 

Budapest
 Budapestre egyre több turista jön Fotó: Jászai Csaba / mti

Budapest egy mesebeli város, ahol mindig élmény vár a látogatókra

– mondta Kiss Róbert Richárd, aki szerint a főváros nemcsak Európában, hanem világszinten is top turisztikai célponttá vált.

A magyar fővárosban sok az épített örökség Fotó: Róka László / mti

A turisztikai szakértő sorolta a vonzóbbnál vonzóbb élményeket: „A Halászbástyától a Hősök teréig olyan épített örökségünk van, amit mindenki csodál. A város tele van kulturális és szórakoztató programokkal, a komolyzenei kínálatban pedig Bécs és Milánó mellett Budapest az éllovas.

A 2024-es Szent István-napi hatnapos programsorozatot több százezren látogatták, a tűzijátékot pedig 450 ezren nézték élőben. Ehhez jöttek a világklasszis koncertek – Guns N’ Roses, Jennifer Lopez –, és a sorra érkező sportesemények is. 

 Budapest gasztroforradalmat él át

– mondta Kiss. 

Egyre több desztináció elérhető Budapestről Fotó: Lehotka László / mti

Itt megtaláljuk a lángosozót a Gellért-hegy lábánál, és az ötcsillagos, Michelin-csillagos éttermet is a panorámás tetőn.

- mondta a szakember.

A főváros kínálata minden pénztárcához és ízléshez igazodik: hostelektől az ötcsillagos szállodákig, csokimúzeumtól a szabadulószobákig. 

És ami legalább ilyen fontos: Budapest biztonságosabb, mint Prága vagy Varsó.

Amikor valaki ide látogat, este is nyugodtan elmehet sétálni vagy szórakozni. Ez óriási vonzerő

 – hangsúlyozta a szakértő.

A turisták áradata a reptéren is érződik.

Folyamatosan dőlnek meg a rekordok a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

 – mondta Lóga Máté államtitkár, aki szerint a budapesti repülőtér fejlesztése stratégiai ügy. 

  • 2024-ben 17,5 millió utas
  •  2025 első félévében pedig már 9 millió utas

jött Budapestre.

A magyar családok is egyre többet utaznak, a Budapest Airport pedig tudatosan bővíti a járathálózatát. Májustól Philadelphiába és Torontóba is indulnak új járatok

 – árulta el Lóga Máté.

A repülőtér szoros kapcsolatban dolgozik a Magyar Turisztikai Ügynökséggel és a Visit Hungaryvel, hogy a város folyamatosan a nemzetközi térképen maradjon.

Budapest nemcsak szép, de biztonságos is

A beszélgetésben mindkét vendég egyetértett: Budapest nemcsak szép, hanem élhető és biztonságos is.

Sokat járok haza késő este, és biztonságban érzem magam. Budapest világvárosi mércével is biztonságos

 – fogalmazott Kiss Róbert Richárd.
 

Az év végi karácsonyi vásárok is bizonyítják, hogy a főváros felzárkózott Bécs mellé.

A Bazilika előtti karácsonyi vásár rendre megnyeri a nemzetközi versenyeket, és ma már turisták ezrei jönnek emiatt Budapestre

 – tette hozzá a szakértő.

Budapest újra ott van a világ top úti céljai között – élményekkel, biztonsággal és rekordforgalommal.

Ahogy Lóga Máté összefoglalta:

A politika, az infrastruktúra és a turizmus szereplői egy irányba húznak. Ennek köszönhető, hogy Budapest ma Európa egyik legvonzóbb fővárosa

Ha kíváncsi vagy a teljes beszélgetésre, ide kattintva megnézheted: 


 


 


 

 

