Óriási siker, soha ennyi turista nem járt Budapesten – és ez még csak a kezdet!
Rekordok dőlnek meg a Liszt Ferenc repülőtéren, dübörög a turizmus. Budapest a világ egyik legbiztonságosabb fővárosaként hódít, nem véletlen jönnek ennyien Magyarországra.
Budapesten 2024-ben 24 százalékkal nőtt a nemzetközi turisták száma, és a lendület 2025 első félévében sem állt meg. Az országos vendégéjszakák száma meghaladta a 4,6 milliót, a fővárosban pedig a látogatók 87 százaléka külföldi. A BP Műhely által szervezett Városműhely Poadcast legutóbbi adásában erről beszélgettek. A podcast vendégei, Lóga Máté államtitkár, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke, valamint dr. Kiss Róbert Richárd Prima Primissima-díjas turisztikai szakértő voltak, a beszélgetést pedig Steiner-Isky Annamária vezette.
Budapest egy mesebeli város, ahol mindig élmény vár a látogatókra
– mondta Kiss Róbert Richárd, aki szerint a főváros nemcsak Európában, hanem világszinten is top turisztikai célponttá vált.
A turisztikai szakértő sorolta a vonzóbbnál vonzóbb élményeket: „A Halászbástyától a Hősök teréig olyan épített örökségünk van, amit mindenki csodál. A város tele van kulturális és szórakoztató programokkal, a komolyzenei kínálatban pedig Bécs és Milánó mellett Budapest az éllovas.
A 2024-es Szent István-napi hatnapos programsorozatot több százezren látogatták, a tűzijátékot pedig 450 ezren nézték élőben. Ehhez jöttek a világklasszis koncertek – Guns N’ Roses, Jennifer Lopez –, és a sorra érkező sportesemények is.
Budapest gasztroforradalmat él át
– mondta Kiss.
Itt megtaláljuk a lángosozót a Gellért-hegy lábánál, és az ötcsillagos, Michelin-csillagos éttermet is a panorámás tetőn.
- mondta a szakember.
A főváros kínálata minden pénztárcához és ízléshez igazodik: hostelektől az ötcsillagos szállodákig, csokimúzeumtól a szabadulószobákig.
És ami legalább ilyen fontos: Budapest biztonságosabb, mint Prága vagy Varsó.
Amikor valaki ide látogat, este is nyugodtan elmehet sétálni vagy szórakozni. Ez óriási vonzerő
– hangsúlyozta a szakértő.
A turisták áradata a reptéren is érződik.
Folyamatosan dőlnek meg a rekordok a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren
– mondta Lóga Máté államtitkár, aki szerint a budapesti repülőtér fejlesztése stratégiai ügy.
- 2024-ben 17,5 millió utas
- 2025 első félévében pedig már 9 millió utas
jött Budapestre.
A magyar családok is egyre többet utaznak, a Budapest Airport pedig tudatosan bővíti a járathálózatát. Májustól Philadelphiába és Torontóba is indulnak új járatok
– árulta el Lóga Máté.
A repülőtér szoros kapcsolatban dolgozik a Magyar Turisztikai Ügynökséggel és a Visit Hungaryvel, hogy a város folyamatosan a nemzetközi térképen maradjon.
Budapest nemcsak szép, de biztonságos is
A beszélgetésben mindkét vendég egyetértett: Budapest nemcsak szép, hanem élhető és biztonságos is.
Sokat járok haza késő este, és biztonságban érzem magam. Budapest világvárosi mércével is biztonságos
– fogalmazott Kiss Róbert Richárd.
Az év végi karácsonyi vásárok is bizonyítják, hogy a főváros felzárkózott Bécs mellé.
A Bazilika előtti karácsonyi vásár rendre megnyeri a nemzetközi versenyeket, és ma már turisták ezrei jönnek emiatt Budapestre
– tette hozzá a szakértő.
Budapest újra ott van a világ top úti céljai között – élményekkel, biztonsággal és rekordforgalommal.
Ahogy Lóga Máté összefoglalta:
A politika, az infrastruktúra és a turizmus szereplői egy irányba húznak. Ennek köszönhető, hogy Budapest ma Európa egyik legvonzóbb fővárosa
Ha kíváncsi vagy a teljes beszélgetésre, ide kattintva megnézheted:
