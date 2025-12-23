10 évet töltött a kórházban: megkapta élete legjobb ajándékát a 11 éves fiú

A 11 éves angol kisfiú, Lucas Lesley 10 év után először hagyhatta el a kórházat és töltheti otthon a karácsonyt. A kisfiú életmentő szervátültetésen esett át, amely következtében többévnyi küzdelem után egészségesen térhetett haza.

10 év után elhagyhatta a kórházat kisfiú Fotó: Pexels/Illusztráció

Elhagyhatta a kórházat a szervátültetésen átesett kisfiú

Lucas Lesley azon szerencsések közé tartozik, akik még karácsony előtt megkapták a szükséges szervátültetést, így esélyük nyílt a felépülésre. Szülei szerint ez volt a legnagyobb ajándék, amit kaphattak.

Nagyon hálásak vagyunk, hogy ez a csodálatos család igent mondott a szervadományozásra, és Lucasnak, és esetleg másoknak is egy második esélyt adott az életre. Ők hősök a szememben.

Mandie Scott és Ryan Leslie sokévnyi küzdelem és aggódás után egészségesen láthatták gyermeküket. A fiú mindössze hathetes volt, amikor a védőnő rutinvizsgálata során problémát érzékelt. Ezután sürgős kórházi vizsgálatokra került sor súlyos sárgaság miatt. Az orvosok hamarosan májproblémákat állapítottak meg és epeúti atresiát diagnosztizáltak nála, amely egy ritka állapot, amelyben az epeutak rendellenesen szűkek, elzáródtak vagy hiányoznak.

A gyereknél kilencéves korában egyre gyakoribbak lettek a fertőzések, a májfunkciója romlott, és 2023 szeptemberében felkerült a transzplantációs várólistára.

Lucas folyamatos megfigyelésre szorult, beleértve a rendszeres vérvizsgálatokat. A transzplantáció előtti utolsó hét hónapban túl beteg volt ahhoz, hogy egyáltalán eljárjon iskolába.

A szülők attól tartottak, hogy fiuk nem éli meg az új szerv megérkezését. Szerencsére sikerült donort találni számára, és egy nyolcórás műtéttel megmentették az életét. Az szülők és a kisfiú izgatottan várják az otthon töltött karácsonyukat.

Idén alig várjuk, hogy Lucassal együtt élvezhessük az első igazi karácsonyunkat, amikor egészséges. Nagyon izgatott – ez a kedvenc időszaka, különösen mivel a születésnapja is decemberben van.

A szülők köszönetet mondtak a szervadományozó családnak azért, hogy felajánlották az életmentő szerveket.

Az ajándék, amit az adományozó családtól kaptunk, visszaadta nekünk az eleven kisfiunkat, számunkra ez a legjobb ajándék, amit karácsonyra kaphattunk

