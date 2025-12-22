Nem szeretnél karácsony előtt lebetegedni? Így kerüld el!
Nem javasolt ennek érdekében szabadságot kivenni.
Már csak napok vannak hátra karácsonyig, de a téli betegségek számának növekedésével a tudósok arra figyelmeztetnek, hogy fontos vigyázni, mert akkor a legkönnyebb megbetegedni, ha szabadságot veszünk ki.
Karácsonyi betegség: így lehet elkerülni!
Sokak számára ismerős lehet: hetekig tartó stresszel és határidőkkel küzdesz, majd az ünnepekre szépen le is betegszel, lázzal, fájdalmakkal és kínzó görccsel ébredsz, ami azzal fenyeget, hogy az egész karácsonyt tönkreteszi.
Az egészségügyi szakértők azt javasolják, hogy aki influenzaszerű tüneteket tapasztal, lázat, gyengeséget, izomfájdalmakat, inkább maradjon otthon vagy ha kimenne viseljen szájmaszkot.
Szerintük a karácsonyi baktériumtámadástól való félelem, nem a balszerencse műve. Dr. Simon Feldhaus, a Balance klinika szakértője szerint a munka abbahagyásával fellép egy betegség, amit „szabadidős betegségnek” is neveznek.
Sokan heteket vagy hónapokat töltenek krónikus stresszben, elnyomva a korai tüneteket. Amikor a munka leáll, és az idegrendszer végre lelassul, a testnek lehetősége nyílik arra, hogy kifejezze azt, amit eddig visszatartott
– idézi a Daily Mail a kutatót.
Elmondta, hogy a nyaralás és kikapcsolódás, sokszor társas kapcsolatokkal jár, ami tökéletes helyet teremt a fertőzéseknek az immunrendszerben, ami már így is le van terhelve a sok munka miatt. De vannak tudományosan alátámasztott lépések ezeknek a betegségeknek elkerülésére.
Az emberek gyakran a kórokozók elkerülésére összpontosítanak, de klinikailag sokkal kritikusabb kérdés az, hogy vajon az immunrendszer elég ellenálló-e a fertőzéssel szemben
– mondja dr. Feldheus.
Azt tanácsolja, hogy a bélrendszer egészségének védelmére, a mikrotápanyag-hiányok korrigálására és az immunitást elnyomó életmódbeli stresszorok elkerülésére összpontosítsunk.
Vitaminok
Ajánlja a C- és D-vitamint, a cinket és a ómega-3-zsírsavakat. Bár a cink hosszantartó szedése gyomorproblémákhoz vezetnek, így óvatosan szabad fogyasztani.
Néhány kórház bevezette már a maszkviselést újra
Bár a szakértők nem javasolják az általános maszkviselést, de bizonyos helyzetekben hasznos lehet.
„Ha bármilyen tünetet tapasztal, akár csak orrfolyást is, érdemes maszkot viselni, hogy ne fertőzzünk meg másokat” – mondja Laurence Young professzor, a Warwick Egyetem virológusa.
Hasznos lehet influenza elleni oltásra jelentkezni. Anglia éves influenza elleni oltási programja október elsején kezdődött és ingyenesen elérhető. Fontos felkészülni és minél jobban megvédeni szervezetünket az esetleges kórokozók ellen.
Csirkehúsleves
A kutatások is azt mutatják, hogy előnyös és egészséges lehet a húsleves fogyasztása. Friss tanulmány szerint a friss zöldségekből és fűszernövényekből készült csirkehúsleves előnyökkel járhat az akut légúti fertőzések, köztük a megfázás esetén.
Kutatók szerint a leves a hidratálás, a meleg, a tápanyagtartalom és a lehetséges gyulladáscsökkentő hatások révén támogathatja a regenerálódást.
