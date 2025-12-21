Összeomlott a család a diagnózistól: az utolsó karácsonyra készülnek a négyéves Indivel

A négyéves Indi Atkinson átlagos kislány volt, aki imádott az ikertestvérével, Arthurral játszani, táncolni és álmodozni. Néhány hónappal ezelőtt viszont hirtelen furcsán kezdett el járni, majd az orvosok egy olyan diagnózissal álltak elő, amely örökre megváltoztatta a család életét.

Mindenkit letaglózott a kapott diagnózis: már csak pár hónapja maradt a négyéves kislánynak / Fotó: Freepik: Felix Russell-Saw / Freepik: Felix Russell-Saw (Képünk illusztráció)

Kiderült, hogy a kislány terminális agydaganatban szenved, amely a gyermekkori rák egyik legritkább és legagresszívabb típusa. A megtört szívű édesanya, a 38 éves Carla az angliai Hullból, most kétségbeesetten próbál annyi, életre szóló emléket belesűríteni a hátralévő időbe, amennyit csak lehet. Az anya nemrég úgy nyilatkozott: sosem felejti el azt az augusztusi napot, amikor az életük örökre megváltozott.

Sokkolta a családot a kislány diagnózisa

Az egyik nap Indi még hercegnőnek öltözve rohangált, a következőn pedig már a lábát húzta, imbolygott, és a karját sem tudta használni. Komolyan azt hittem, hogy négyévesen agyvérzést kapott

- emlékezett vissza Carla.

Az orvosok eleinte valamiféle sérülésre gyanakodtak, a vizsgálatok azonban sokkoló eredményhez vezettek: kiderült, hogy a kislánynak egy 2,5 centiméteres daganat van az agytörzsén. Augusztus 22-én Indi a Leeds Általános Kórházban sürgősségi műtéten esett át, egy 14 órás megpróbáltatáson, amely némi reményt nyújtott a család számára, és ami végül szívszaggatóan rövidnek bizonyult. Kiderült ugyanis, hogy a daganat egy gyógyíthatatlan, diffúz középvonali glioma, amelynek az átlagos túlélési aránya mindössze 8-11 hónap.

Sikítoztam, amikor megtudtam. Azt mondták, hogy a lányom meg fog halni. Nincs műtét, nincs csodaszer. A sugárterápia is csak időt nyer számára, ez minden

- idézte fel a szörnyű pillanatot Carla, majd hozzátette:

Ennél a daganatnál egy mutáció van – H3K27M. Az orvosok elmondták, hogy ez megzavarja az agyat, és arra utasítja a rákot, hogy még tovább növekedjen. Mintha nem lennének rajta fékek. Ez borzasztó.

A daganat a műtétet követően már ismét visszanyerte az eredeti méretét. Indinek ezt követően felajánlottak egy helyet az ONC-201 kísérleti gyógyszer 3. fázisú klinikai vizsgálatában, amely január 5-én veszi kezdetét, ám ebben akad egy kegyetlen csapda.

Egy a háromhoz az esélye, hogy csak placebót kap. Gondolj bele: kockára tenni a gyermeked életét… De meg kell próbálnunk mindent, amit csak lehet. Azt mondták, ha nem választják ki a kísérletre, vagy ha az nem sikerül, akkor Indinek már csak 9-12 hónapja lehet hátra

- tette hozzá Carla, aki szerint a legnehezebb a jelenlegi helyzetben az, hogy a kislány ikertestvére, Arthur, és a hároméves húguk, Ophelia nem igazán érti, mi történik, így biztosak abban, hogy minden rendbe jön.

Hogyan magyarázd el egy négyévesnek, hogy a húga haldoklik?

- tette fel a kérdést a kétségbeesett anyuka, akinek van még két, idősebb lánya is, a 16 éves Angel és a 11 éves Evie-Rose: ők már tudják, mi fog történni, és bár igyekeznek erősek maradni, Carla tudja, mennyire megtörte őket a kishúguk betegsége és az, hogy hamarosan örökre elveszítik őt.