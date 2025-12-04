"Még a legnagyobb hősöknek is szükségük van olykor segítségre" - Bertold még csak 2 éves, agydaganattal harcol

Ferenc és Kinga második gyermeke, Bertold a vártnál kicsit korábban, 2023. szeptember 27-én látta meg a napvilágot. Bertold látszólag egészséges kisfiúként született, azonban az arca jobb oldalát egy monokli borította. Szülei arra gondoltak, hogy kisfiúk a vajúdás közben szerezte a sérülést, ezért kezdetben nem tulajdonítottak neki nagy jelentőséget. A kisbabát pár nappal később haza is engedték a kórházból, majd kezdetét vette az immáron négy fős Bozóki család boldog élete. Az orvosok azért szerettek volna biztosra menni, ezért a szeme körüli lila folt miatt Bertoldot visszarendelték szemészeti vizsgálatra, illetve koponya ultrahangra. És ez volt az a pont, amikor a család önfeledt boldogsága elkezdett szertefoszlani. Kiderült, hogy a bevérzést egy agydaganat okozza.

Kiderült, hogy egy agyi idegsejtekből kiinduló daganat okozta a kisfiú arcán éktelenkedő lila foltokat. Az agydaganatot jelenleg kemoterápiával és gyógyszerrel kezelik

Fotó: Beküldött

Vizsgálatok sora vette kezdetét

Hogy a lehető legpontosabb diagnózist tudják felállítani, Bertoldot beutalták a Heim Pál kórházba MR-vizsgálatra. Ez végül igazolta, hogy az elváltozás, amit korábban az ultrahang is kiszúrt, nem más, mint egy látóideg daganat. Az orvosok két hónappal későbbre egy újabb MR-vizsgálatot tűztek ki, hogy többet tudjanak meg a tumorról. Végtelennek tűnő hetek voltak ezek a szülőknek.

A második MR-vizsgálaton azonban jött a lesújtó diagnózis: a daganat nemhogy zsugorodott volna, két hónap alatt az ötszörösére nőtt.

Ebben az időszakban a tumor miatt Bertold már komoly látásproblémákkal küzdött, amihez figyelemzavar is társult. Félő volt, hogy vízfejűség is kialakul a kicsinél, ami csak még tovább növelte a szülők aggodalmát. Az orvosi szakvélemény ráadásul kimondta, hogy a daganat elhelyezkedése miatt a műtét szóba sem jöhet.

Ekkor már szülőként "elfogadtuk" a gondolatot, hogy kisfiunk nem fogja megtapasztalni a látás okozta örömöket az életben. Egy célunk volt, hogy megélje a felnőttkort és bár vak, de egészséges felnőtt válhasson belőle

— fogalmazott Ferenc.

Bertold fiatal kora ellenére már túl van egy agyműtéten, megszámlálhatatlan vérvételen és infúzión, vérátömlesztésen, 7 altatásos MRI-felvételen, CT-vizsgálatokon és véget nem érő kórházi tartózkodáson

Fotó: Beküldött

Minden próbálkozás ellenére az agydaganat tovább terjedt

Bertold hét hónapos korában, 2024 áprilisában elkezdődött a gyógyszeres kezelés. A helyzet azonban tovább romlott, ugyanis a kisfiúnál epilepsziás rohamok jelentkeztek. Végül nem maradt más megoldás, mint a kemoterápia.

Bertold az első kemoterápiás kezelést nagyon rosszul viselte. Végig sírt, remegett, folyamatos fájdalma volt.

Végül egy hosszabb kórházi kezelést követően jobban lett. A kemoterápiás kezelések folytatódtak, amiket gyógyszeres terápiákkal egészítettek ki. A kemoterápiás kezelés első kontrollja azt mutatta ki, hogy a tumor ugyan némileg zsugorodott, de egy újabb terület felé elkezdett terjedni.

Ahogy az orvosaink, úgy mi is tudtuk, hogy időt kell nyernünk és minden lehetőséget megragadni, hogy a daganat növekedését megfékezzük. Az orvosunk még a kemoterápia megkezdése előtt felkészített, hogy ez a kezelési mód ritkán eredményes ilyen jellegű daganatok esetében, de a fentiek fényében nem volt választásunk, bíztunk a kevés kivételben, de emellett további lehetőségeket kerestünk. Így találtunk a Tovorafenibre

— meséli Bertold édesapja.