Napsütéssel folytatja az ünnepeket az időjárás, de érkezik az országos fagy

Úgy tűnik, hiába várták sokan a havazást, végül nem jött el. Mutatjuk, mit tartogat az időjárás!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.25. 07:00
időjárás havazás fagy

Igazán változatos időjárással folytatódnak az ünnepek 2025 decemberében, lesz itt egy kevés hó, napsütés, de még országos fagy is számíthatunk. Jöjjenek a részletek!

Napsütéssel és országos faggyal érkezik az időjárás.
Nem hozta el a várva várt havat az időjárás

Csütörtökön, karácsony első napján hajnalban dél felől megindul a csapadék a Dunántúl északi tájai felé is, így itt a nap első felében kisebb havazásra vagy havas esőre lehet számítani. Délután északkelet felől elkezd csökkenni a felhőzet, és már csak az Alpokalján szállingózhat némi hó. Az északias szél gyengülni fog, és +3 fok körül marad a hőmérséklet.

Pénteken, karácsony második napján északkelet felől tovább csökken a felhőzet, és egyre több helyen lehet számítani napsütésre. Délnyugaton viszont még marad a borongós, párás idő. Reggel -2, délután +5 fokra lehet számítani.

Szombaton megérkezik az országos fagy. Reggelre néhol sűrű ködfoltokra lehet majd számítani, akár zúzmarával is. Napközben lesznek derűsebb, és tartósan ködfoltos tájak, miközben -2 és +4 fok között mozoghatnak a csúcsértékek – írja a Köpönyeg.hu meteorológiai portál.

 

