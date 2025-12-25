Napsütéssel folytatja az ünnepeket az időjárás, de érkezik az országos fagy

Igazán változatos időjárással folytatódnak az ünnepek 2025 decemberében, lesz itt egy kevés hó, napsütés, de még országos fagy is számíthatunk. Jöjjenek a részletek!

Napsütéssel és országos faggyal érkezik az időjárás. (Fotó: Komka Péter / mti – Képünk illusztráció)

Nem hozta el a várva várt havat az időjárás

Csütörtökön, karácsony első napján hajnalban dél felől megindul a csapadék a Dunántúl északi tájai felé is, így itt a nap első felében kisebb havazásra vagy havas esőre lehet számítani. Délután északkelet felől elkezd csökkenni a felhőzet, és már csak az Alpokalján szállingózhat némi hó. Az északias szél gyengülni fog, és +3 fok körül marad a hőmérséklet.

Pénteken, karácsony második napján északkelet felől tovább csökken a felhőzet, és egyre több helyen lehet számítani napsütésre. Délnyugaton viszont még marad a borongós, párás idő. Reggel -2, délután +5 fokra lehet számítani.

Szombaton megérkezik az országos fagy. Reggelre néhol sűrű ködfoltokra lehet majd számítani, akár zúzmarával is. Napközben lesznek derűsebb, és tartósan ködfoltos tájak, miközben -2 és +4 fok között mozoghatnak a csúcsértékek – írja a Köpönyeg.hu meteorológiai portál.