Meglepő fordulat az időjárásban: Két részre szakad az ország az ünnepek előtt

Hidegpárna borítja országunkat. Vajon megkegyelmez pár napra az időjárás?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.23. 06:00
időjárás ünnep havas eső szenteste karácsony eső

Vajon fellélegezhetünk a karácsony előtti napokban a hidegpárna szorító és hűvös nyomásából? Mutatjuk hogy alakul az időjárás az ünnepek előtt és alatt.

Időjárás: Mutatjuk a napi hőmérsékletet kedden. Forrás: köpönyeg.hu
Időjárás az ünnepek előtt és alatt

 

Kedd

Nagy fordulat érkezik a karácsony előtti napon: a délkeleti tájakon ugyanis felszakadozhat a hidegpárna! Azonban ismét két részre szakad az ország, hiszen Dunántúlon előfordulhat gyenge eső. Összességében marad az eddig megszokott borongós, párás, tartósan ködös időjárás.


Szenteste napja - Szerda

Szerdán az északkeleti szél megélénkülhet, a Dunától keletre előfordulhat eső, szitálás. Általánosságban marad a párás, ködös, borult idő, délnyugat felől pedig az esős időjárás. Az Alpokalján és a hegyekben havas eső, illetve hó is előfordulhat! A napi hőmérséklet 3 és 4 fok körül alakul.


Karácsony első napja - Csütörtök

Vegyes halmazállapotú csapadék ígérkezik, marad a borult idő az ország délnyugati részén. Északkeleten azonban ezzel szemben nem lesz eső, akár még napsütés is előfordulhat. Marad a felerősödött északkeleti szélfújás. A hőmérő 4 fokot fog mutatni.

Karácsony második napja - Péntek

Pénteken kissé felszökik a hőmérséklet, 4 és 5 fok körül lesz. Délnyugaton akár havas eső is előfordulhat, de a szitálás is valószínű. Északkeleten azonban ismét más lesz a helyzet, itt már csökken a felhőzet és ezúttal nagyobb területen süt majd ki a nap - írja a köpönyeg.hu.

