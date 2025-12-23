Meglepő fordulat az időjárásban: Két részre szakad az ország az ünnepek előtt
Hidegpárna borítja országunkat. Vajon megkegyelmez pár napra az időjárás?
Vajon fellélegezhetünk a karácsony előtti napokban a hidegpárna szorító és hűvös nyomásából? Mutatjuk hogy alakul az időjárás az ünnepek előtt és alatt.
Időjárás az ünnepek előtt és alatt
Kedd
Nagy fordulat érkezik a karácsony előtti napon: a délkeleti tájakon ugyanis felszakadozhat a hidegpárna! Azonban ismét két részre szakad az ország, hiszen Dunántúlon előfordulhat gyenge eső. Összességében marad az eddig megszokott borongós, párás, tartósan ködös időjárás.
Szenteste napja - Szerda
Szerdán az északkeleti szél megélénkülhet, a Dunától keletre előfordulhat eső, szitálás. Általánosságban marad a párás, ködös, borult idő, délnyugat felől pedig az esős időjárás. Az Alpokalján és a hegyekben havas eső, illetve hó is előfordulhat! A napi hőmérséklet 3 és 4 fok körül alakul.
Karácsony első napja - Csütörtök
Vegyes halmazállapotú csapadék ígérkezik, marad a borult idő az ország délnyugati részén. Északkeleten azonban ezzel szemben nem lesz eső, akár még napsütés is előfordulhat. Marad a felerősödött északkeleti szélfújás. A hőmérő 4 fokot fog mutatni.
Karácsony második napja - Péntek
Pénteken kissé felszökik a hőmérséklet, 4 és 5 fok körül lesz. Délnyugaton akár havas eső is előfordulhat, de a szitálás is valószínű. Északkeleten azonban ismét más lesz a helyzet, itt már csökken a felhőzet és ezúttal nagyobb területen süt majd ki a nap - írja a köpönyeg.hu.
