Kőkemény akció: 11 fős drogterjesztő bandát fogtak el a magyar rendőrök – Videó

A gyanú szerint pszichoaktív anyaggal kereskedtek. Nincs kegyelem: lecsaptak a rendőrök a drogterjesztőkre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.05. 09:15
rendőr kecskemét pszichoaktív anyag

Több hónapos nyomozás eredményeként egy összehangolt akció keretén belül több rajtaütést tartottak a Bács-Kiskun vármegyei rendőrök még 2024-ben. A gyanú szerint a drogterjesztők a kristályként ismert, új pszichoaktív anyagokat árulták Kecskeméten. Az ügyben most előrelépés történt.

Drogbandát számolt fel a rendőrség
Drogbandát számolt fel a rendőrség (Fotó: Mehes Daniel /  Shutterstock)

Drogbanda bukott le Kecskeméten

Az akció során a főkapitányság munkatársain felül a kecskeméti rendőrök, valamint a Bács-Kiskun, Baranya és a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kommandósai, kutyás rendőrök, valamint ügyészek is részt vettek az elfogásokban.

A nagyszabású rajtaütés során 5 helyszínen 7 embert fogtak el. A házkutatások során a nyomozók kábítószergyanús anyagokat, készpénzt és a terjesztéshez szükséges eszközöket találtak és foglaltak le. Vagyonvisszaszerzés céljából közel 10 millió forintot, egy Audi luxusautót, aranyékszereket és telefonokat foglaltak le.

A bűntetőeljárás során további 4 személyt tartóztattak le a nyomozók. Az elfogott személyek ellen új pszichoaktív anyaggal való visszaélés és kábítószer-kereskedelem miatt indult büntetőeljárás.

A rendőrök a nyomozást a napokban befejezték és az iratokat vádemelési javaslattal megküldték az ügyészségnek.

A kőkemény rajtaütésről videófelvétel készült, íme: 

 

 

