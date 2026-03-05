Áfonyalé helyett rovarirtót kapott két kislány egy étteremben

Az ausztrál 12 éves Hannah és húga, a 11 esztendős Olivia Lemin csak egy-egy pohár áfonyalevet szeretett volna meginni egy nyugat-ausztráliai étteremben, ám nem sokkal később kórházba kellett őket szállítani, miután a poharukba – tévedésből – rovarirtó szer került.

Rovarirtó szert szolgáltak fel egy ausztrál étteremben (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Áfonyalé helyett rovarirtó szert töltött ki a csapos két gyermeknek

2024 júniusában az ausztrál család beült vacsorázni a Miky's Italian Fusion nevű étterembe. Rendelés után a gyerekek által kikért ital helyett valami egészen mást kaptak. Ám mielőtt rájöttek volna, hogy nem azt isszák, amit kértek, már egy nagyot kortyoltak a gyümölcslének hitt méregből.

Mindketten kiköpték az «áfonyalevet», és azt mondták, hogy ez mérgezett. Azt mondtam, hogy ne butáskodjatok, elvettem a poharat, odamentem, hogy felhajtsam, majd én is kiköptem

– emlékezett vissza a lányok édesanyja, Michele Lemin.

„Nagyon féltem attól, hogy mi volt az, és féltem, hogy meghalok” – árulta el Olivia.

Édesapjuk, Marcus Lemin azonnal odarohant a csaposhoz, és követelte, hogy mutassa meg az üveget, amiből kiöntötte az áfonyalevet. Az apa ezután azt állította, hogy az egyik éttermi dolgozó azzal próbált védekezni, hogy csak régi volt a kitöltött áfonyalé. Ezután a csapos kivette az üveget a hűtőből, és a pult alá tette.

„A lányaimnak… égett a gyomruk, bizseregtek az ujjaik és a kezük. Fájt a fejük… szörnyű volt” – idézte fel a történteket az édesanya.

Olivia így magyarázta a szörnyű fájdalmat: „Olyan érzés volt, mintha valaki tüzet öntött volna a gyomromra.”

A szülők elmondták, hogy a mérgezési információs központ tanácsát követve kórházba szállították a lányokat, ahonnan szerencsére néhány órával később hazamehettek.

Az étterem már nem üzemel, és az egykori tulajdonost, a 35 éves Michele Angiulit bűnösnek találták nem biztonságos élelmiszerek értékesítésében. A férfira 20 000 ausztrál dollár (körülbelül 4,7 millió forint) büntetést szabtak ki, illetve a cégét ugyanekkora összegű bírsággal sújtották – számolt be róla a Mirror.