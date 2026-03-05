RETRO RÁDIÓ

Áfonyalé helyett rovarirtót kapott két kislány egy étteremben

A két gyerek kórházba került. A rovarirtótól égett a gyomruk, furcsa bizsergést éreztek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.05. 10:00
kórház rovarirtó mérgezés étterem

Az ausztrál 12 éves Hannah és húga, a 11 esztendős Olivia Lemin csak egy-egy pohár áfonyalevet szeretett volna meginni egy nyugat-ausztráliai étteremben, ám nem sokkal később kórházba kellett őket szállítani, miután a poharukba – tévedésből – rovarirtó szer került.

Rovarirtó szert szolgátak fel egy étteremben
Rovarirtó szert szolgáltak fel egy ausztrál étteremben (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Áfonyalé helyett rovarirtó szert töltött ki a csapos két gyermeknek

2024 júniusában az ausztrál család beült vacsorázni a Miky's Italian Fusion nevű étterembe. Rendelés után a gyerekek által kikért ital helyett valami egészen mást kaptak. Ám mielőtt rájöttek volna, hogy nem azt isszák, amit kértek, már egy nagyot kortyoltak a gyümölcslének hitt méregből.

Mindketten kiköpték az «áfonyalevet», és azt mondták, hogy ez mérgezett. Azt mondtam, hogy ne butáskodjatok, elvettem a poharat, odamentem, hogy felhajtsam, majd én is kiköptem

– emlékezett vissza a lányok édesanyja, Michele Lemin.

„Nagyon féltem attól, hogy mi volt az, és féltem, hogy meghalok” – árulta el Olivia. 

Édesapjuk, Marcus Lemin azonnal odarohant a csaposhoz, és követelte, hogy mutassa meg az üveget, amiből kiöntötte az áfonyalevet. Az apa ezután azt állította, hogy az egyik éttermi dolgozó azzal próbált védekezni, hogy csak régi volt a kitöltött áfonyalé. Ezután a csapos kivette az üveget a hűtőből, és a pult alá tette.

 „A lányaimnak… égett a gyomruk, bizseregtek az ujjaik és a kezük. Fájt a fejük… szörnyű volt” – idézte fel a történteket az édesanya.

Olivia így magyarázta a szörnyű fájdalmat:Olyan érzés volt, mintha valaki tüzet öntött volna a gyomromra.”

A szülők elmondták, hogy a mérgezési információs központ tanácsát követve kórházba szállították a lányokat, ahonnan szerencsére néhány órával később hazamehettek.

Az étterem már nem üzemel, és az egykori tulajdonost, a 35 éves Michele Angiulit bűnösnek találták nem biztonságos élelmiszerek értékesítésében. A férfira 20 000 ausztrál dollár (körülbelül 4,7 millió forint) büntetést szabtak ki, illetve a cégét ugyanekkora összegű bírsággal sújtották – számolt be róla a Mirror.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu