Szívszorító: fájt a tündéri kislány karja, szörnyű betegséget fedeztek fel nála

A szülők egyik legnagyobb rémálma vált valóra. A tündéri kislány először csak karfájdalomra gyanakodott.

A hatéves tündéri kislány, Bonnie-Leigh Spence karfájdalmát a szülők eleinte rándulásnak gondolták, azonban kiderült a legrosszabb, mivel mindössze heteket adtak az orvosok, miután a tünetek a rák egy ritka formáját mutatták. Végül a bal karjának nagy részét amputálni kellett a diagnózist követően tavaly februárban.

alt=a tündéri kislány diagnózisa sokkolta a szülőket
A tündéri kislányt alaposan kivizsgálásnak tették ki az orvosok Illusztráció/Freepik

A tündéri kislány most az életéért küzd a kórházban

2024 decemberében kislány egyszer csak éles fájdalomra kezdett panaszkodni. A kislány édesanya, Zoe azonban egy csomót vett észre a kislány karján, azonnal rohantak a blackburni kórházba, ahol a látogatás után a vizsgálat daganatot mutatott ki.

Bonnie az édesanyjával, Zoe-val volt Lancashire-ben, amikor észrevettek egy csomót. A diagnózis után hét héttel később biopsziát végeztek a birminghami gyermekkórházban. Az azt követő két hétben Bonnie nagyon rosszul lett, ezért február 24-én úgy döntöttünk, hogy az északkeleti régióba visszük. A newcastle-i Royal Victoria Infirmary teljes testes MRI-vizsgálatot végzett, és kiderült, hogy a rák átterjedt a tüdejére. Már idegeket nyomott el, és méreganyagokat juttatott a veséibe.

A könyöke fölött amputálni kellett a karját, ezután 28 héten át kemoterápiát kapott. Kéthetente kapta, nagyon megterhelő időszak volt. Június környékén két hétig sugárkezelést is kapott, hogy megpróbálják zsugorítani a tüdőben lévő daganatokat. Óriásiak voltak. Szeptemberben fejezte be a kemoterápiát

– idézte a kislány mostohaanyja, 32 éves Caroline Spence. 

A kezelés azonban nem járt sikerrel – írja a The Mirror.

Az orvosok azt mondták, hogy már a kemoterápia maximális adagját megkapta, így most lényegében arra várunk, hogy a daganatok hogyan haladnak tovább. Azt mondták, március közepe körül érik el a csúcspontjukat. Napokkal a romlás tetőzése után elveszíthetjük őt, így körülbelül nyolc hetet mondtak. Hat hét alatt ismét megduplázódott a rák. Most éppen jól van, de hamar elfárad, a teste kimerült a 28 hét kemótól és a sugárkezeléstől

– közölte a fiatal nő.

 

 

