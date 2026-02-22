Barátnője kérte meg a férfi kezét, megbánta, hogy igent mondott

Egy pár Valentin-napon jegyezte el egymást, de az eljegyzés különleges módon kezdődött. Az átlagostól eltérően a nő kérte meg párja kezét és bár a férfi igent mondott, később megbánta a döntését.

Igent mondott, de csak nem akar megházasodni a vőlegény Fotó: Képünk illusztráció / Pixabay

A névtelen férfi nyomást érzett, hogy igent mondjon az eljegyzésre, mivel a párja nyilvános helyen kérte meg a kezét. A férfi az esküvői előkészületek közben jött rá, hogy igazából nem akarja feleségül venni barátnőjét.

A menyasszonyom gyönyörű, és nem akarom kritizálni, de nekem nem ő az igazi. Több mint két éve vagyok vele, és az elmúlt évben ezt az esküvőt terveztük, vagyis inkább ő tervezte

A vőlegény megdöbbentő módon elmesélte, hogy a lánykérés tavaly, Valentin-napon történt, egy nagy tömeg előtt. Mivel akkor nem akarta zavarba hozni barátnőjét, sikerült kikényszerítenie egy igent, és azóta is a döntés következményeivel él.

Rendszeresen kétségek gyötrik és nem biztos benne, hogy feleségül kéne vennie a menyasszonyát. Miközben a meghívók már úton vannak, a terem ki van bérelve, és a menyasszonyi ruha is elkészült, a férfi hazugsága több ezer dollárjába került.

Amikor egy közeli barátomnak elmondtam a kétségeimet, csak rám nézett, és megkérdezte, hogy megőrültem-e. Azt mondta, soha többé nem találkozom ilyen csodálatos emberrel. Mindenki csodálatosnak tartja, és szerencsés vagyok, hogy együtt vagyunk. Ezt mondogattam magamnak az elmúlt évben

Ha a férfi most lemondja az esküvőt, elkerülhetetlenül csalódást okoz családjának és barátainak, valamint összetöri a menyasszony szívét. Egy párkapcsolati szakértő azt tanácsolja neki, hogy még az esküvő előtt legyen őszinte, és ne pazarolja tovább az idejét hazugságokra - írja a Mirror.