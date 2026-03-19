Piramisok állnak a Marson? Kiszivárogtak a hivatalos dokumentumok

Igaza lehet az összeesküvés-elméleteknek? Egyértelmű építményeket találtak a Marson.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.19. 19:30
Mars piramis rejtély

A tudósok régóta úgy vélik, hogy piramisszerű képződmények sora található a Marson, a legújabb képeken pedig egy olyan alakzat is látható, amely nagyobb lehet, mint a Gízai piramis.

A Mars még számos rejtélyt tartogat   –  Fotó: NASA/JPL-CALTECH/MSSS/HANDOUT/Anadolu Agency/Getty Images

A Marson található piramisok sokak szerint mesterséges alkotások

A NASA által közzétett döbbenetes fotók egy „Gízával megegyező méretű piramist” mutatnak a Mars felszínén. Ezek a felvételek újra felelevenítették a vitákat, hogy vajon létezett-e valaha ősi civilizáció a vörös bolygó felszínén.

A piramisszerű képződmények ezen a héten kerültek a diskurzus középpontjába, miután a NASA által megosztott felvétel vírusként elterjedtek az interneten. Az az elképzelés, hogy a Mars piramisoknak ad otthont, először az 1970-es években merült fel, ekkor Mack Gipson és Victor Ablorddeppey tudósok „háromszög és sokszög alakú, piramisszerű képződményeket” találtak a Mars felszínén. 

A legújabb képződményt azonban Keith Laney kutató fedezte fel 2001-ben, amikor a bolygót pásztázta. A tudós szerint úgy véli, hogy a szerkezet mesterséges lehet.

Brian Dodds filmrendező nemrégiben megosztotta a képeket, és azt nyilatkozta, hogy a szerkezet akkora, mint az egyiptomi nagy piramis. És bár elismeri, hogy ez messze nem bizonyítja az ősi élet létezését a Marson, azt mondja, kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy nem mindig voltunk egyedül a Naprendszerben.

A „piramis” a Candor Chasmában található, a Valles Marineris-kanyonlánc egyik legnagyobb kanyonjában. A vonulat a Mars kerületének csaknem negyedét öleli fel.Úgy vélik, hogy a Valles Marineris egy sor hasadéktörésből jött létre, majd később az erózió és a hasadékfalak összeomlása miatt kitágult. 

A NASA űrszondái 2001 és 2016 között többször is megörökíthettek egy rejtélyes, piramisra emlékeztető képződményt. A később nyilvánosságra hozott CIA-dokumentumok csak tovább fokozták a találgatásokat, mivel ezek is felvetik annak lehetőségét, hogy akár egy idegen eredetű struktúráról lehet szó – írja a DailyExpress.

