RETRO RÁDIÓ

Félmeztelenül üzent Mihályfi Luca

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Az énekesnő szexi fotója felrobbantotta az internetet. Mihályfi Luca nem szégyenlős.

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Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.06.02. 21:00
félmeztelen Mihályfi Luca szexi

Két fotóval és hozzá egy mondattal üzent rajongóinak a csinos énekesnő. „Can’t miss the moment” – azaz Kihagyhatatlan pillanat – írta Mihályfi Luca friss, félmeztelen fotói mellé, melyeken farmernadrágban, bronz barna bőrrel, nedvesen hullámos hajjal, csábosan néz a kamerába. Ezrek értettek egyet kedvencükkel, és megtekintés után lájkolták a képeket. A fotókhoz Luca szerelme is hozzászólt.

Mihályfi Luca friss fotója felforrósította a nyarat
Mihályfi Luca friss fotója felforrósította a nyarat (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Reagált a képek láttán Mihályfi Luca szerelme

Az énekesnő fotói valósággal felrobbantották az internetet. Rengeteg hozzászólás érkezett Mihályfi Luca Instagram-bejegyzéséhez. A felvételekhez Luca szerelme is hozzászólt.

Hát ez botrányos! Megint nincs rajta RUHA

– írta felháborodást színlelve az énekesnő szerelme, Hegyesi Berci.
 Luca egyébként rengeteg bókot kapott. Íme néhány:

„Túlságosan gyönyörű vagy!”

„Ragyogóan gyönyörű szép vagy”

„Legjobb nő”

„Szerelmes lettem beléd, Mihályfi Luca”

Neked egyébként melyik kép tetszik jobban Mihályfi Lucáról?

 

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