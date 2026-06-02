Félmeztelenül üzent Mihályfi Luca

Két fotóval és hozzá egy mondattal üzent rajongóinak a csinos énekesnő. „Can’t miss the moment” – azaz Kihagyhatatlan pillanat – írta Mihályfi Luca friss, félmeztelen fotói mellé, melyeken farmernadrágban, bronz barna bőrrel, nedvesen hullámos hajjal, csábosan néz a kamerába. Ezrek értettek egyet kedvencükkel, és megtekintés után lájkolták a képeket. A fotókhoz Luca szerelme is hozzászólt.

Mihályfi Luca friss fotója felforrósította a nyarat (Fotó: Markovics Gábor / Bors)

Reagált a képek láttán Mihályfi Luca szerelme

Az énekesnő fotói valósággal felrobbantották az internetet. Rengeteg hozzászólás érkezett Mihályfi Luca Instagram-bejegyzéséhez. A felvételekhez Luca szerelme is hozzászólt.

Hát ez botrányos! Megint nincs rajta RUHA

– írta felháborodást színlelve az énekesnő szerelme, Hegyesi Berci.

Luca egyébként rengeteg bókot kapott. Íme néhány:

„Túlságosan gyönyörű vagy!”

„Ragyogóan gyönyörű szép vagy”

„Legjobb nő”

„Szerelmes lettem beléd, Mihályfi Luca”

Neked egyébként melyik kép tetszik jobban Mihályfi Lucáról?