Félmeztelenül üzent Mihályfi Luca
Az énekesnő szexi fotója felrobbantotta az internetet. Mihályfi Luca nem szégyenlős.
Két fotóval és hozzá egy mondattal üzent rajongóinak a csinos énekesnő. „Can’t miss the moment” – azaz Kihagyhatatlan pillanat – írta Mihályfi Luca friss, félmeztelen fotói mellé, melyeken farmernadrágban, bronz barna bőrrel, nedvesen hullámos hajjal, csábosan néz a kamerába. Ezrek értettek egyet kedvencükkel, és megtekintés után lájkolták a képeket. A fotókhoz Luca szerelme is hozzászólt.
Reagált a képek láttán Mihályfi Luca szerelme
Az énekesnő fotói valósággal felrobbantották az internetet. Rengeteg hozzászólás érkezett Mihályfi Luca Instagram-bejegyzéséhez. A felvételekhez Luca szerelme is hozzászólt.
Hát ez botrányos! Megint nincs rajta RUHA
– írta felháborodást színlelve az énekesnő szerelme, Hegyesi Berci.
Luca egyébként rengeteg bókot kapott. Íme néhány:
„Túlságosan gyönyörű vagy!”
„Ragyogóan gyönyörű szép vagy”
„Legjobb nő”
„Szerelmes lettem beléd, Mihályfi Luca”
Neked egyébként melyik kép tetszik jobban Mihályfi Lucáról?
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