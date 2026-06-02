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Győzött az anyai ösztön, egy 22 hónapos baba demenciával küzd: „Soha nem fogja megérteni a diagnózisát”

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Minden mérföldkövet megbecsül, tudva kisfia elfogja felejteni. Az orvosok hazaküldték az édesanyát, végül győzött az anyai ösztön.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.02. 20:40
ritka betegség sanfilippo betegség demencia

A cheshire-i Bethany Grodon mindig is érezte, hogy legkisebb fia más, mint a többi gyermeke. Anyai ösztöne nem csapta be, ugyanis mindössze 22 hónapos korában, a kis Kole Pearsonnál A-típusú Sanfilippo-szindrómát diagnosztizáltak, ami egy ritka betegség, és gyakran gyermekkori demenciának is nevezik.

Az orvosok szerint minden rendben volt, de az anyai ösztön tudta, hogy valami nem stimmel
Az orvosok szerint minden rendben volt, de az anyai ösztön tudta, hogy valami nem stimmel Fotó: Képünk illusztráció (Fotó: Pixabay)

Az anyai ösztön nem csapta be - egy videó alapján jött rá fia halálos betegségére

Ez a ritka betegség progresszív agykárosodást okoz, és a gyermekek fokozatosan elveszítik a korábban megszerzett képességeiket, és általában tizenéves koruk elején életüket vesztik. 

A háromgyermekes édesanya elismerte, hogy a legnehezebb pillanatok akkor jönnek el, amikor egy pillanatra megfeledkezik a családját sújtó szívszorító valóságról, majd visszarántja őt a valóságba a tudat, hogy Kole jelenlegi állapota nem tart örökké.

Kole kisgyermekkorától kezdve elmaradt a fejlődés fontosabb állomásaitól: 15 hónapos korában még mindig nem tudott támasz nélkül ülni, de az orvosok kezdetben megnyugtatták a családot. Azonban Bethany ösztönei azt súgták, hogy valami nem stimmel. A fordulópont 2025 karácsonya után jött el, amikor a közösségi médiában meglátott egy gyermeket, aki Sanfilippo-szindrómában szenved: „Összeszorult a szívem, és azonnal tudtam. Kétségbeesetten felhívtam anyámat, és azt mondtam: Tudom, hogy a kisfiamnak ez a betegsége.”

Félelmei végül beigazolódtak, amikor Kole megkapta a lesújtó diagnózist. A Sanfilippo-szindróma, más néven MPS IIIA, egy örökletes rendellenesség, amely megakadályozza a szervezetet abban, hogy bizonyos cukrokat lebontson, ami mérgező anyagok felhalmozódásához vezet az agyban.

Kole diagnózisát szokatlanul korán állapították meg, mivel a legtöbb gyermek esetében csak akkor derül ki a betegség, amikor a tünetek két és öt éves kor között súlyosbodnak. A kegyetlen prognózis ellenére azonban Kole továbbra is fejlődik. Az elmúlt hat hónapban megtanult ülni, mászni, járni és babrálni. 

„A kis személyisége igazán kezd kibontakozni. Mindenki azt mondja nekem, hogy ő a legboldogabb baba, akivel valaha találkoztak, és ez még mindig igaz. Ezen semmi sem változik. Igazi megnyugvást jelent számomra, hogy Kole soha nem fogja megérteni a diagnózisát. Kole élete az egyetlen kis világ, amit ismer, és ha van valami, amit tudva hagyja el ezt a földet, az a szeretet lesz.”

Most a család reményei egy UX111 nevű potenciális génterápiára irányulnak, amelynek jóváhagyását még ebben az évben megfontolhatják. Az egyszeri kezelés célja a betegségért felelős hibás gén kijavítása. Kezelés nélkül Kole várhatóan elveszíti a járás, a beszéd és az evés képességét, és várható élettartama körülbelül 12-15 év - számolt be róla a Mirror.

 

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