„A jövője sötétebb, mint bárki gondolná” – Gyermekkori demencia emészti fel a kétéves kislányt

A kislány teste lassan megtelik „mérgező hulladékkal”, és ha nem kap segítséget, hamarosan elfelejt beszélni, járni, majd a saját szüleit is elfelejti. Leni mindössze kétéves, de az orvosok szerint halálos ítéletet hordoz a génjeiben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.25. 20:30
gyermekkori demencia tragédia demencia

Gus és Emily Forrester élete egy pillanat alatt omlott össze, amikor közölték velük a diagnózist: kislányuk, Leni, Sanfilippo-szindrómában szenved. Ez a ritka genetikai betegség gyakorlatilag a demencia gyermekkori formája, amely könyörtelenül pusztítja el a kicsik kognitív és fizikai képességeit.

A mindössze kétéves Leni mosolya mögött kegyetlen kór rejtőzik: a gyermekkori demencia lassan minden emlékét és képességét törli majd ki, ha nem kap időben segítséget
A mindössze kétéves Leni mosolya mögött kegyetlen kór rejtőzik: a gyermekkori demencia lassan minden emlékét és képességét törli majd ki, ha nem kap időben segítséget Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Minden álmod, amit a gyermeked jövőjéről szőttél, szertefoszlik. Azt mondták, nincs kezelés, nincs gyógymód, és nincs segítség... Ez teljesen földhöz vágja az embert

– nyilatkozta az anya, Emily az ITV News-nak.

Versenyfutás az idővel: a gyermekkori demencia fogságában

A betegség lényege, hogy a szervezet nem képes lebontani bizonyos anyagokat, amik így felhalmozódnak, és szó szerint elárasztják az agyat és a testet. Emily szerint Leni szervezete fokozatosan telik meg „mérgező hulladékkal”, és a folyamat visszafordíthatatlan. Itt minden hónap számít.

Ha hat hónapot kell várnia a kezelésre, lehet, hogy soha többé nem tud majd beszélni. Ha tizenkét hónapot, akkor talán már járni sem fog

 – mondta kétségbeesetten az édesanya.

A tudomány jelenlegi állása szerint létezik remény: egy új génterápiás eljárás már bizonyított, de a brit család számára ez egyelőre elérhetetlen. Jelenleg egy amerikai klinikai tesztbe próbálnak bejutni, miközben az idő a legnagyobb ellenségük.

„A valóságunk jelenleg nagyon sötét”

A szülők nem adják fel, gyűjtést indítottak, hogy finanszírozni tudják Leni orvosi költségeit és az esetleges tengerentúli kezelést. Eddig több mint 250 ezer dollár (kb. 90 millió forint) gyűlt össze a jóérzésű emberektől.

Az édesapa, Gus szerint a kislányuk jövője kilátástalan orvosi beavatkozás nélkül:

Szülőként az a dolgod, hogy megvédd a gyermekedet. Kezelés nélkül azonban a jövője és a valóságunk nagyon, nagyon sötét.

Ha nem történik csoda, Leni állapota folyamatosan romlani fog, és a statisztikák szerint a Sanfilippo-szindrómás gyerekek ritkán élik meg a tinédzserkoruk közepét. A szülők most azért küzdenek, hogy a kormányok és az egészségügy komolyabban támogassa az ilyen ritka betegségek kutatását, mert ahogy az Edinburgh-i Egyetem professzora, Brian Bigger fogalmazott a People cikkében: „Lenihez hasonlóan gyerekek százai várnak arra a terápiára, ami megváltoztathatná az életüket.”

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu