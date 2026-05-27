Rejtélyes videó lehet az időutazás bizonyítéka: „Az idő nem egyenes vonal. Egy hurok. És én benne ragadtam.”

Egy hátborzongató, vélhetőleg a mesterséges intelligencia segítségével készített videó tartja lázban az internetet. Azt rebesgetik, hogy bizonyíték került elő arra, hogy az időutazás valóban létezik. A rejtélyes történet középpontjában egy eltűnt tudós áll, aki állítólag egy titkos kormányzati program résztvevője volt.

A videó szerint az időutazás lehetséges és megtörtént esemény / Fotó: Pixabay

Bizonyítékot találtak az időutazás létezésére vagy hamis AI videó terjed

A videó szerint még 1925-ben egy régészcsoport különös felfedezést tett Egyiptom sivatagának mélyén, amikor rábukkantak egy lezárt sírkamrára. A sírban állítólag egy modern fényképet találtak, amire semmilyen logikus magyarázatot nem akadt.

A képen egy modern ruhát viselő férfi látható a sír bejárata előtt, kezében fényképezőgéppel. A felirat szerint a férfi neve Wayne Jansen, egy tudós, aki 1990-ben tűnt el nyomtalanul. A történet szerint Wayne egy „Kronos” nevű szigorúan titkos kormányzati projektben vett részt, melynek célja az időutazás lehetőségeinek kutatása volt.

A videó villámgyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában, különösen a TikTokon, ahol a realhistorymysteries nevű oldal osztotta meg. A történet azonban itt még nem ér véget. A videó szerint évekkel később, 1985-ben előkerült egy másik fénykép is ugyanarról a sírról. Ezúttal Wayne Jansen jóval idősebben szerepelt rajta, a kép hátoldalán pedig állítólag a 2030-as dátum szerepelt.

A videó szerint a legrejtélyesebb bizonyíték Wayne saját jegyzetfüzete volt, amelyben ezt írta még 1990-ben: „Az idő nem egyenes vonal. Egy hurok. És én benne ragadtam.”

Sokan biztosak benne, hogy csak egy mesterséges intelligenciával generált kitaláció az egész, mások viszont úgy vélik, hogy igazi elméletről van szó. A videó készítői azt állítják, hogy ez lehet az egyetlen bizonyíték az időutazásra. Bár az eredeti TikTok-oldal időközben eltűnt vagy elérhetetlenné vált, a történet más közösségi platformokon is megjelent, más részletekkel, például az alábbi YouTube-videóban.