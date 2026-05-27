Hidegfronttal érkezik a zivatar

Hidegfront érkezik az országba, ami pár fok átmeneti enyhülést fog elhozni a gyorsan berobbant nyári melegbe. Itt a Köpönyeg időjárás előrejelzése.

Szerda: Hidegfront vonul át felettünk, amelyet egyre erősödő északnyugati szél kísér. Elsősorban az északkeleti, később a nyugati és délnyugati országrészeken fordulhat elő zápor, zivatar. A front ellenére még marad a meleg, több helyen továbbra is 30 fok közelében tetőzik a hőmérséklet.

Csütörtök: A fátyolfelhők mellett többórás napsütésre számíthatunk, miközben kissé felfrissül a levegő. Délutánra 24-25 fok köré mérséklődik a hőmérséklet. Az északnyugati szél időnként még erősen fújhat.

Péntek: Továbbra is száraz, kellemesen napos idő körvonalazódik, csak kevés felhő zavarhatja a napsütést. A délutáni hőmérséklet 24 és 26 fok között alakulhat. A szél többnyire mérsékelt marad, csupán néhol élénkülhet meg átmenetileg.

Szombat: A nap első felében túlnyomóan napos idő várható, majd később megnövekedhet a gomolyfelhőzet. Zivatarokra főként késő este lehet esély. A déli, délnyugati szél helyenként megélénkül. Délutánra ismét 26-31 fok közé melegedhet a levegő.