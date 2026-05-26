RETRO RÁDIÓ

Nincs több dohányzás: ez lett Európa első füstmentes országa, de nem mondtak le a nikotinról

Van egy ország, ahol már nem menő a cigaretta. A dohányzás hatalmas mértékben csökkent.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.26. 16:00
dohányzás nikotin cigaretta

A dohányzás káros hatásaira számos helyen figyelmeztetnek minket a szakértők. Azonban van egy ország Európán belül, ahol, úgy tűnik, ezek a figyelmeztetések célba értek, ugyanis ők lettek az első „füstmentes” ország az egész világon. Azonban van egy csavar a dologban: a nikotinról nem teljesen mondtak le az ott élők sem.

A dohányzás modernebb alternatívái veszik át a szerepet a cigarettával szemben
A dohányzás modernebb alternatívái veszik át a szerepet a cigarettával szemben
Fotó: Christian Bruna

A dohányzás csökkenő tendenciát mutat

Csökkenő tendenciát mutat a dohányzók száma, s bár a hagyományos cigarettázás visszaszorulóban van, a szakértők szerint a nikotint tartalmazó alternatívák egyre nagyobb körben terjednek, népszerűségük növekszik legfőképpen a fiatalok körében.

Az alternatív megoldásokat sok eseteben „biztonságosabb” megoldásként hirdetik, de az egészségügyi szakemberek még mindig vizsgálják ezeknek a termékeknek a hosszú távú hatásaikat, és figyelmeztetnek, ezekkel is könnyedén nikotinfüggőség alakulhat ki.

Európában van egy ország, ahol hatalmas mértékben csökken a dohányosok száma. Svédországban 2003 és 2025 között 16 százalékról visszaesett 4,8 százalékra a dohányzók száma, így ők a világ legelső „füstmentes” országa. Akkor lesz egy állam vagy ország füstmentes, ha a dohányzók száma 5 százalék alá csökken. Svédország eredetileg 2025-re akarta visszaszorítani a dohányzók számát, de már a kitűzött cél előtt sikerült elérniük ezt a számot.

Csak összehasonlításként: Japánban és az Egyesült Államokban mintegy 12-13 százaléka dohányzik a lakosságnak, míg az Európai Unió országaiban ennél magasabb ez a szám – Franciaországban 25, Spanyolországban 20, Dániában 17, az Egyesült Királyságban pedig 11 százalék.

Füstmentes termékkel helyettesítik a dohányzást

Fontos megemlíteni, hogy a svédek nem csak egyszerűen letették a cigarettát, elterjedt ugyanis egy snus nevű füstmentes dohánytermék, amelyet a felső ajkak alá helyezve a nyálkahártyán keresztül szívódik fel a nikotin. Nem kell elszívni, sem megrágni, és általában kis tasakokban lehet kapni. 

Míg a cigarettázók száma ugyan csökkent, a snushasználóké ezzel szemben növekedett, ami arra utal, hogy a nikotin iránti igény még mindig fennáll a svédeknél is. S bár a készítmény kevesebb egészségügyi problémát okoz, mint a hagyományos dohányzás, a szakemberek hangsúlyozzák, hogy nem teljesen ártalmatlan.

A Cleveland Clinic szerint a termék használata megnöveli bizonyos daganatok kialakulását, emellett fogászati problémákat és ínybetegségeket is okozhat. Humberto Choi tüdőgyógyász így fogalmazott: „A nikotinpárnák okozta tünetek kezdetben enyhének tűnhetnek. De ha ezeket figyelmen kívül hagyják, és a használat folytatódik, a károsodás felhalmozódik, és idővel komoly egészségügyi problémákhoz vezethet” – olvasható az Unilad cikkében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu