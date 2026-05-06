Ez a négy hétköznapi szokás elősegíti a daganatos betegségek kialakulását

A daganatos betegségek egyre több esetben fordulnak elő a fiatalabb korosztályoknál. Mindez ahhoz köthető, hogy nem tartunk be fontos, egészségügyi "előírásokat", amelyekkel jóval lecsökkenthetjük a rákos betegségek kialakulását. Néhány hétköznapi szokás is beleszólhat a betegségek kialakulásába.

A töménytelen feldolozott étel, alkohol fogyasztás is a daganatos betegségek kockázatát növeli

A daganatos betegségek kialakulásához vezetnek a rossz szokásaink

A szakértők nem győzik hangsúlyozni az egészségtudatos életmód fontosságát, s úgy tűnik egyre több fiatal él inkább egészségtudatosan. Azonban egy friss, a BBC által publikált kutatás szerint 11 daganattípus előfordulásának gyakorisága növekszik az fiatalok körében az Egyesült Királyságban. Többek között vastagbél-, pajzsmirigy-, máj-, vese-, hasnyálmirigy-, mell- és petefészekrák, valamint a szájüregi daganatok és más komolyabb betegségek gyakorisága növekszik. A szakértők állítják, hogy több hétköznapi szokás is hozzájárulhat a betegségek kialakulásához.

Mozgás szegény életmód

Az egyik leggyakoribb probléma a kevés mozgás. Sokan a pihenést választják egy hosszú és fárasztó nap után, halogatják a testmozgást. Mindez jelentősen beleszól a normális hormonháztartás szabályozásába, a gyulladások csökkenésében és az immunrendszer működésében is problémát okoz. Nem kell mindennap az intenzív edzést választani, hiszen már a rendszeres séta is képes hosszútávon kedvező hatással lenni a szervezetünk működésére. Adatok szerint a felnőttek több mint ötöde egyáltalán nem mozog eleget, ami a túlsúlynövekedés mellett a daganatok kialakulásának kockázatát is növeli.

Étrend

Az vagy, amit megeszel – tartja a mondás, és nem véletlenül. A feldolgozott élelmiszerekben gazdag, rost szegény, vörös húsokban bővelkedő étrend nincs jó hatással a z egészségünkre, amellyel a vastagbélrák kockázatát is növeljük. Sok kutatás kimutatta az ultrafeldolgozott ételek és a demencia közötti kapcsolatot is.

Túlzott napozás

Jön a nyár, egyre erősebben süt a nap, és az UVB sugárzás is egyre erősebbé válik. Az UV-sugárzás pedig károsíthatja a bőrsejteket, legfőképpen a legerősebb napsütés idején, leégés után. Sokan nem tudják, hogy a sugarak a felhőkben is jelen vannak, így a szakértők felhívják a fényvédők használatára a figyelmet, és a közvetlen napsugárzás kerülését, valamint a megfelelő öltözet viseletét is javasolják.