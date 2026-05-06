Ez a négy hétköznapi szokás elősegíti a daganatos betegségek kialakulását

Hétköznapi szokások, amelyekkel tönkre tesszük az egészségünket, és a daganatos betegségek kialakulását is növeljük.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.06. 14:00
A daganatos betegségek egyre több esetben fordulnak elő a fiatalabb korosztályoknál. Mindez ahhoz köthető, hogy nem tartunk be fontos, egészségügyi "előírásokat", amelyekkel jóval lecsökkenthetjük a rákos betegségek kialakulását. Néhány hétköznapi szokás is beleszólhat a betegségek kialakulásába.

A töménytelen feldolozott étel, alkohol fogyasztás is a daganatos betegségek kockázatát növeli
Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

A daganatos betegségek kialakulásához vezetnek a rossz szokásaink

A szakértők nem győzik hangsúlyozni az egészségtudatos életmód fontosságát, s úgy tűnik egyre több fiatal él inkább egészségtudatosan. Azonban egy friss, a BBC által publikált kutatás szerint 11 daganattípus előfordulásának gyakorisága növekszik az fiatalok körében az Egyesült Királyságban. Többek között vastagbél-, pajzsmirigy-, máj-, vese-, hasnyálmirigy-, mell- és petefészekrák, valamint a szájüregi daganatok és más komolyabb betegségek gyakorisága növekszik. A szakértők állítják, hogy több hétköznapi szokás is hozzájárulhat a betegségek kialakulásához.   

Mozgás szegény életmód 

Az egyik leggyakoribb probléma a kevés mozgás. Sokan a pihenést választják egy hosszú és fárasztó nap után, halogatják a testmozgást. Mindez jelentősen beleszól a normális hormonháztartás szabályozásába, a gyulladások csökkenésében és az immunrendszer működésében is problémát okoz. Nem kell mindennap az intenzív edzést választani, hiszen már a rendszeres séta is képes hosszútávon kedvező hatással lenni a szervezetünk működésére. Adatok szerint a felnőttek több mint ötöde egyáltalán nem mozog eleget, ami a túlsúlynövekedés mellett a daganatok kialakulásának kockázatát is növeli. 

Étrend 

Az vagy, amit megeszel – tartja a mondás, és nem véletlenül. A feldolgozott élelmiszerekben gazdag, rost szegény, vörös húsokban bővelkedő étrend nincs jó hatással a z egészségünkre, amellyel a vastagbélrák kockázatát is növeljük. Sok kutatás kimutatta az ultrafeldolgozott ételek és a demencia közötti kapcsolatot is. 

Túlzott napozás 

Jön a nyár, egyre erősebben süt a nap, és az UVB sugárzás is egyre erősebbé válik. Az UV-sugárzás pedig károsíthatja a bőrsejteket, legfőképpen a legerősebb napsütés idején, leégés után. Sokan nem tudják, hogy a sugarak a felhőkben is jelen vannak, így a szakértők felhívják a fényvédők használatára a figyelmet, és a közvetlen napsugárzás kerülését, valamint a megfelelő öltözet viseletét is javasolják.  

Nem megfelelő alvás és tartós stressz 

A kevés, és nem megfelelő alvás és az állandó stressznek való kitétel is káros hatással van a szervezetre. Az orvosok ugyanakkor nem ajánlják a teljes stresszmentes életet, és a napi 7-9 óra alvást tartják ideálisnak. 
A kialvatlanság és a krónikus feszültség növeli a daganatok kockázatát, hiszen befolyásolja a hormonális egyensúlyt, az immunrendszert, és az életmódbeli szokásokat. 

A túlzott alkoholfogyasztás, dohányzás és a túlsúly is nagy szerepet játszik a daganatos betegségek kialakulásában. Az orvosok hangsúlyozzák, hogy a kiegyensúlyozott étrend, a rendszeres mozgás, valamint a káros szokások kerülése fontos annak érdekében, hogy hosszútávon megőrizzük az egészségünket - írta az Unilad

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
