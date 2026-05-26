Nem tervezett terhesség: egyszerre lett várandós anya és lánya

Közös várandósság elé nézett egy édesanya és annak lánya, akik két hónap különbséggel estek teherbe. Már korábban is erős volt a kapcsolatuk, azonban a közös élmény csak jobban elmélyítette ezt az érzést.

Közös várandósság elé nézett egy édesanya és lánya, akiknek ezáltal sokkal szorosabb lett a kapcsolatuk

Közös várandósságot élt meg anya és lánya

Egy fiatal édesanya különleges történetet osztott meg: nem sokkal azután, hogy bejelentette, hogy első gyermekével várandós, kiderült, hogy édesanyja is gyermeket vár, így egyszerre élhették át a várandósság minden pillanatát.

A most 21 éves brit Meire Higgins 2023 májusában tudta meg, hogy első gyermekét hordja a szíve alatt, s akkor még csak 18 éves volt, majd két hónappal később 39 éves édesanyja Jodie Higgins is várandósságáról tudatta a családot. Egyikük sem tervezte a terhességet, emiatt mindketten sokkot kaptak a hír hallatán, azonban hamar sikerült alkalmazkodniuk a helyzethez, és a legnagyobb támaszt találták meg egymásban a várandósságuk alatt. Elkísérték egymást a vizsgálatokra, sőt közösen szervezték meg a babájuk nemének bejelentését is. „Anya nagyon örült, amikor megtudta, hogy terhes vagyok, azt mondta, reméli, fiú lesz” – mondta a fiatal édesanya, majd hozzátette:

Két hónappal később anya is megtudta, hogy babát vár. Először félt elmondani, mert nem akarta elvenni tőlem a figyelmet.

Meire azonban kitörő örömmel fogadta a jó hírt, és biztosította arról édesanyját, hogy rajta kívül mással nem is szeretné a várandósságát átélni. S a boldogságukat csak tetőzte, hogy mindketten kisfiút hordtak a szívük alatt.

Nemcsak anya és lánya, de a két kisfiú is szoros kötelékben él

Meire 2023 karácsonya után hozta világra Grayson névre hallgató kisfiát, édesanyja Jodie pedig két hónappal később adott életet Roux Bear nevű fiának. Bár a gyermekek között hivatalosan unokatestvéri kapcsolat van, sokkal inkább testvérként működnek együtt. „A két fiú elválaszthatatlan, egész nap együtt játszanak. A kapcsolatuk egyszerűen csodálatos” – mondta Meire.

Jodie korábban már három gyermeknek adott életet, s elárulta, hogy egyáltalán nem számított arra, hogy ismét várandós lesz. „Azt hittem, már teljes a családom, és inkább nagymamaként szerettem volna élvezni ezt az időszakot. Azt gondoltam, túl idős vagyok ahhoz, hogy újra belevágjak.” Hozzátette:

nagyon különleges volt, hogy Meire-rel együtt élhettem át minden pillanatot, a vizsgálatoktól kezdve a pocak növekedésén át egészen addig, hogy már az unokámat is a karomban tarthattam, mielőtt a saját babám megszületett.

A közös gyermekáldás sokkal szorosabb kapcsolatot alakított ki anya és lánya között. Meire édesanyjára legjobb barátjaként tekint, s megemlítette, hogy már korábban is nagyon erős kötelék kötötte őket össze. Kisfiaik ugyanabba a bölcsődébe járnak, és szinte minden idejüket együtt töltik. A család abban reménykedik, hogy ez a szoros kötelék sosem fog megszűnni a két gyermek között – áll a Mirror cikkében.