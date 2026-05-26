Drámai véget ért a szezon, nagyot fordult a világ Dárdai Pál legkisebb fiával

A következő szezonban Dárdai nélkül maradhat a német élvonal. Dárdai Bence egy szinttel lentebb bizonyíthat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.26. 15:20
DÁRDAI BENCE Dárdai Pál Bundesliga Wolfsburg

Drámai véget ért Dárdai Bence és csapatának szezonja: a Wolfsburg 29 év után búcsúzott a német élvonaltól. A 20 éves magyar középpályás ezúttal sem lépett pályára régóta húzódó térdsérülése miatt, együttese pedig az osztályozón, hosszabbítás után szenvedett vereséget és esett ki a Bundesligából. Felvetődik a kérdés: mi vár ezután Dárdai Pál legkisebb fiára?

Dárdai Bence pocsék szezonon van túl Wolfsburgban
Dárdai Bence csapata, a Wolfsburg 29 év után búcsúzott a német élvonaltól
Dárdai Bence lejtmenetben

A korosztályos német válogatott tehetség 2024 őszén mutatkozott be a Wolfsburgban, majd tavaly fokozatosan jobb teljesítményt nyújtva meghatározó tagja lett a csapatnak. Ez pedig nyáron meghozta számára a magyar válogatott meghívót is.

Rövid ideig a harmadik legértékesebb magyar futballistaként tartották számon, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mögött.

Ősszel azonban edzője mellőzte, majd Marco Rossi sem számított rá a világbajnoki selejtezőkön. Novemberben keresztszalag-szakadást szenvedett, amiből azóta is lábadozik. A következő szezonban pedig a másodosztályban kell bizonyítania, hogy helye van a kezdőcsapatban.

Nem kizárt ugyanakkor, hogy fiatal kora és tehetsége miatt más klubok is meglátják benne a lehetőséget, és már a nyáron megpróbálják olcsón megszerezni. Piaci értéke az elmúlt évben 12 millióról 7 millió euróra csökkent, így a Wolfsburg bizonyára most nem szívesen válna meg tőle.

Jön a Dárdai-derbi?

Német sajtóértesülések szerint a Wolfsburgnál már hosszabb ideje készültek a kiesésre. A klub állítólag nagyszabású átalakításba kezd: több piacképes játékosát is értékesítheti, miközben a jövőt fiatalokra építi. Állítólag kulcsemberként tekintenek Dárdai Bencére is, aki várhatóan ősszel már ismét bevethető lesz.

Akár az is előfordulhat, hogy egymás ellen játszanak majd a bátyjával, Dárdai Mártonnal, akivel a Hertha nem tudta kivívni a feljutást az élvonalba. Ugyanakkor a középső Dárdai fiú jövője sem biztos Berlinben: több klub is érdeklődik iránta, közülük az élvonalbeli Augsburg tűnik a legkomolyabb kérőnek. Így könnyen lehet, hogy a testvérek újabb pályán való találkozására egyelőre még várni kell.

 

