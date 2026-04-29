Nagy a baj Berlinben, Dárdai döntésére várnak

Ha az utóbbi három fordulóban szerzett egyetlen idegenbeli pont mellett nem kapott volna ki kétszer is hazai pályán egy-egy középcsapattól, akkor most még az élvonalba jutásért is küzdhetne a Hertha BSC. Így viszont három meccsel a szezon vége előtt már csak matematikai esély kínálkozik befogni a kilenc pont előnnyel osztályozós helyen (3.) álló Hannovert, azaz gyakorlatilag biztos: a 2023-as kiesés óta a negyedik szezonját is a német másodosztályban fogja megkezdeni. Ráadásul semmivel sem jobb anyagi helyzetben, ami előrevetíti Dárdai Márton és több berlini kulcsjátékos távozását.

Dárdai Mártonnak mikor lesz elege a másodosztály középcsapatává szürkült Herthából? / Fotó: firo sportphoto

A pár éve még négytagú Dárdai-kontingensből utolsóként az anyaklubnál maradt, 20-szoros magyar válogatott védő eligazolása minden évben a levegőben lógott, eddig mégis hű maradt a Herthához. Most azonban, 24 évesen alighanem ideje átgondolnia, nem teszi-e jobban, ha máshol építi tovább a karrierjét. Amellett, hogy előreléphetne a másodosztályban ragadt nevelőegyesületétől, az elszerződésével legalább még egyszer, anyagilag tudná segíteni szeretett klubját (amelyet a decemberben Újpestre szegődött édesapja, Dárdai Pál előzőleg majdnem 29, ő pedig lassan már 14 éven át szolgált). Márpedig a Herthának nyáron pénzre lesz szüksége a túléléshez: a vasárnapi közgyűlésen Peter Görlich ügyvezető igazgató őszintén megmondta, hogy a következő szezonra gyengülhet a játékoskeret, mert eurótízmilliós nagyságrendű nyereségre lesz szükségük a labdarúgók adásvételéből.

Dárdai Márton is otthagyhatja a Herthát

Még nem tudjuk, mi történik majd a nyári átigazolási szezonban, de nagy a valószínűsége, hogy minőséget veszítünk

– jelentette ki Görlich.

A klub legnagyobb értéke a 16 évesen már 20 millió euróra (7,3 milliárd forint) taksált középpályás, Kennet Eichhorn, akiért sorban állnak a legtehetősebb német és külföldi sztárklubok. De kelendő a 23 éves kapus, Tjark Ernst, a 28 éves szélső, Fabian Reese csapatkapitány, valamint a két belső védő, Dárdai és a 22 éves Linus Gechter is. Ha nem is biztos mindannyiuk távozása, mégiscsak a kezdőcsapat majd' felét érintheti a levegőben lógó gyengülés. Mindez persze függ a játékosokért érdeklődő kluboktól és ajánlataiktól éppúgy, mint az érintett futballisták szándékától. A következő napokban-hetekben erről is nyílt beszélgetések várhatóak a klubnál, hogy a Hertha vezetői tisztában legyenek Dárdaiék terveivel.