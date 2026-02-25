Áll a bál Berlinben, Dárdaiék miatt is támadják a Hertha főnökét

Az osztályozós helyen álló, harmadik Elversberg 3-0-s idegenbeli legyőzése után abban reménykedtek a Hertha Berlin hívei, hogy a csapatuk végre lendületbe jön és harmadik nekifutásra visszajut a német labdarúgó-Bundesliga élvonalába. Erre két közvetlen riválisa közül előbb a Hannover nyert 3-2-re az Olimpiai-stadionban, majd legutóbb, vasárnap a Paderborn ütötte ki 5-2-re a berlinieket. Dárdai Márton csapatának ezzel 11 fordulóval a szezonzárás előtt, hetedikként már 11 pont a hátránya a feljutó második helyezett Darmstadt mögött. A lebőgés után az országos és a helyi sportsajtóban Benjamin Weber sportigazgatót vették célkeresztbe: többek között ifjabb Dárdai Pál (alias Palkó) és Dárdai Márton is az ellene felhozott vádpontok között szerepel.

Benjamin Weber (jobbra) 2024 nyarán nem újított szerződést Dárdai Pállal: vele a 9. lett a Hertha, nélküle tavaly már csak a 11. (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

A szezon előtt a feljutás toronymagas esélyeseként kezelt Hertha játékoskeretének piaci értékét 63,53 millió euróra (24,5 milliárd forint) becsüli a Transfermarkt; közel a másfélszeresére a mögötte következő Hannoverének és az éllovas Schalke 04-ének. A Bundesligába tartó, jelenleg második Darmstadt futballistái kevesebb mint 30, a harmadik Elversbergéi alig több mint 25 millió eurót érnek. A hatodik helyezésnél feljebb egész évben nem járt berliniek évente majdnem ez utóbbi összeget – 23 millió eurót (8,7 milliárd forint) – keresnek. Pedig a szezon kétharmadánál kijelenthető: semmi esélyük a feljutásra, ellentétben a summa harmadánál is kevesebbel díjazott elversbergi focistákkal.

Mindezek tudatában nem csak a Hertha-futballisták és Stefan Leitl vezetőedző, de sportigazgatójuk felelőssége is felvetődik. Már csak azért is, mert Weber szezonbeli nyolc új igazolása közül egyedül Paul Seguin nem okoz csalódást. De a magyar klubikontól Dárdai Páltól vezetőedzőként 2024 nyarán megvált, a klub legnagyobb tehetségei közé sorolt legifjabb fiát, Dárdai Bencét ugyanakkor – a berlini szerződése lejárával – ingyen Wolfsburgba engedő Weber az utóbbi évek mérlegére sem lehet büszke.

A Bild összegyűjtötte a Hertha-sportigazgató hároméves regnálásának minden játékos-adásvételét. A javára írják például, hogy szép pénzt szakított a saját nevelésű szupertehetség, Ibrahim Maza eladásából (a Leverkusen 12 millió eurót adott érte), és ennél is több várható idén a 16 éves létére már 20 millió euróra taksált, többek között Frankfurtba, Lipcsébe és Münchenbe csábított Kennet Eichhornért. Szerződést tudott hosszabbítani a mezőny egyik legjobbjával, a Bundesliga-klubok körüludvarolta Fabian Reesével is. Más kérdés, hogy ő meddig tart ki a süllyedő hajón.